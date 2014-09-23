Бывший президент и совладелец Европейского Трастового Банка и глава комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков Андрей Крысин арестован на два месяца — до 16 ноября. Ходатайство об аресте, как стало известно «Коммерсанту», подало в Тверской суд следствие, которое подозревает Крысина и его бывшего заместителя Петра Журина (арестован 18 сентября) в организации криминальной схемы по выводу активов «Евротраста» накануне краха банка в феврале этого года, дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Следствие считает, что, оставаясь на свободе, Крысин может скрыться за границу, поскольку обладает загранпаспортом с открытыми шенгенской и британской визами — во время обыска в его особняке в элитном подмосковном поселке Николо-Успенское документ не нашли. Кроме того, имея связи и определенный авторитет в финансовом мире, он, по мнению следователей, может оказать давление на свидетелей по делу. Защитники предложили определить своего клиента под домашний арест или освободить его под залог в 3,5 млн рублей, который была готова внести супруга Крысина, однако суд отклонил эти предложения.

Ходатайство следствия об аресте еще одной подозреваемой — бывшего зампреда правления «Евротраста» Ольги Бочаровой, курировавшей в нем финуправления, — Тверской суд рассмотрит 23 сентября. Бывшего начальника отдела ценных бумаг банка Александра Есакова объявили в розыск.

Обыски в «Евротрасте», а также у его бывших топ-менеджеров следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели на прошлой неделе. Во время масштабной операции, а в ней было задействовано около сотни полицейских, у фигурантов дела были найдены и изъяты десятки печатей различных офшорных компаний, которые, как считает следствие, использовались в мошеннических схемах, напоминает «Коммерсант». Помимо этого, в отношении экс-владельца «Евротраста» дали показания его бывшие сотрудники, а также задержанный оперативниками МВД гендиректор инвестиционно-финансовой группы «Омега» Илья Сизов.

Расследование деятельности руководства «Евротраста» началось после обращения в МВД Агентства страхования вкладов (АСВ). Оно провело аудит в банке накануне его краха в феврале этого года, обратив внимание на операции, проведенные с 26 декабря 2013 года по 29 января 2014-го. Выяснилось, что в этот период банк заключил фиктивные договоры купли-продажи с компанией «Омега» о покупке у нее облигаций внутреннего займа, выпущенных правительствами Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и других регионов на сумму более 3,49 млрд рублей. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя «Омега» никогда не являлась владельцем бумаг. Деньги, полученные в этой сделке, были мгновенно раздроблены на десятки новых получателей, которые купили на них ликвидные векселя банка «Глобэкс», ВТБ, Сбербанка и НОМОС-Банка. Как отметил «Коммерсанту» Андрей Павлов, управляющий юридической компанией «Кворум», которая представляет интересы АСВ, это не единственный эпизод.

Так, по словам Павлова, накануне отзыва лицензии у банка по договору мены «Евротраст» лишился ликвидных акций своего акционера «Хруничев-Авиатехника», по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, «Газпрома» и ТКС Банка на сумму 334,8 млн рублей, размещенные в швейцарском Falcone Private Bank. По схожей схеме «исчез» и принадлежащий банку депозит на 30 млн долларов в кипрском банке FBME, а «Уралкалий» не смог при этом добиться возврата своего депозита на 34,07 млн долларов, размещенного в «Евротрасте». Все эти операции, уверен адвокат Павлов, были мошенническими, и АСВ будет настаивать на привлечении руководства банка и исполнителей его поручений к ответственности и по этим эпизодам.