Евросоюз может запустить через неделю процесс пересмотра санкций против России, рассказал «Коммерсанту» источник в структурах ЕС. Решение о дальнейших действиях будет принято 30 сентября на уровне комитета постпредов стран ЕС в Брюсселе (Coreper).

К этому дню МИД ЕС должен представить постпредам стран Евросоюза доклад о выполнении соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Вводя 12 сентября новый пакет ограничительных мер в отношении России, глава Евросовета Херман ван Ромпей сказал, что в зависимости от реализации минских договоренностей и развития ситуации на юго-востоке Украины ЕС может «изменить, приостановить или отменить санкции — частично или полностью».

Майя Коциянчич, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, в понедельник не смогла подтвердить возможность пересмотра санкций 30 сентября, но заявила «Коммерсанту», что именно к этому дню внешнеполитическая служба ЕС должна представить постпредам «комплексный обзор имплементации минского мирного плана и, в частности, режима прекращения огня». Этот обзор сейчас готовится, добавила она.

По информации собеседника «Коммерсанта» в структурах ЕС, после ознакомления с этим докладом постпреды (в консультации со своими столицами) должны предложить, что делать с санкциями в отношении России. При самом благоприятном для Москвы сценарии они могут высказаться за постепенную отмену части ограничительных мер. Источник «Коммерсанта» уточнил, что «отмена санкций не будет происходить такими же партиями, как при их вводе».

Начиная с 17 марта ЕС принял девять пакетов санкций против РФ, напоминает «Коммерсант»: персональные ограничения коснулись 119 физических и 23 юридических лиц, кроме того, были введены ограничительные меры в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов. При этом фактически в каждом из девяти раундов часть санкций была связана с Крымом, присоединение которого к России в ЕС называют аннексией. И, по словам собеседника «Коммерсанта», эти меры останутся в силе «даже при урегулировании ситуации в Донбассе». Тем не менее, как не раз подчеркивали представители Евросоюза, главным условием для пересмотра санкций является реализация договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

В случае запуска в ЕС процедуры снятия санкций ответные меры со стороны России могут быть отменены быстро. Антисанкции в России вводились указом президента Владимира Путина от 6 августа. При отмене действия этого указа правительство обязано отменить свое постановление от 7 августа, которым, собственно, и вводились антисанкции, и это можно сделать в течение суток при наличии поручения президента или премьера.