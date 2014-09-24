Предложение Минфина отменить выплату фиксированной части пенсии для тех, кто выйдет на нее с 2015 года, отклонили после консультаций с Конституционным судом

Председатель правительства Дмитрий Медведев не поддержал предложение Минфина отменить выплату фиксированной части пенсии работающим пенсионерам, сообщил «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства. Решение было принято на совещании у премьера, подтвердили высокопоставленный чиновник Минфина и пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

Предложение Минфина отклонили после консультаций с Конституционным судом, не исключившим, что такая мера могла бы быть признана антиконституционной, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. Сохранение фиксированной выплаты тем, кому пенсия была назначена до 2015 года, и ее отмена для выходящих на пенсию с 2015 года может рассматриваться как дискриминация: подобное разделение пенсионеров только на основании даты назначения пенсии может быть признано нарушением конституционного принципа равенства прав граждан, пояснил чиновник, принимающий участие в обсуждении пенсионной политики. Кроме того, нарушается правовая логика: непонятно, почему предлагается отменить выплату только фиксированной части — логичнее либо не платить, либо платить всю трудовую пенсию, говорит собеседник газеты.

Минфин предлагал отменить выплату фиксированной части пенсии тем, кто выйдет на пенсию в 2015 году и позже, но продолжит работать. Предложение раскритиковала социальный вице-премьер Ольга Голодец, назвав его «непрофессиональным» и «антиконституционным». Эта идея уже обсуждалась два года назад при подготовке стратегии пенсионной реформы, напомнила Голодец, но была отвергнута.

Экономия на выплате фиксированной части пенсии уже учтена в бюджете, правительство утвердило его проект на прошлой неделе, но с отменой фиксированных выплат решило повременить и обсудить это дополнительно, что и было сделано.

Средний размер трудовой пенсии по старости, по данным ПФР за август, составил 11,6 тыс. рублей, это 35,5% от средней зарплаты. Общий размер фиксированной части — 3 910 рублей. По данным Росстата, каждый третий россиянин, достигший пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), продолжает работать.