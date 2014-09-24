В новый рейтинг портала Банки.ру вошли 20 лучших сезонных депозитов в рублях сроком размещения один год в банках Москвы.

Для оценки вкладов были заданы следующие параметры: минимальная сумма первоначального взноса — до 100 тыс. рублей включительно, срок размещения — один год, начисление и выплата процентов, а также функциональные возможности (пополнение, частичное снятие) депозита — любые. Условия и ставки по вкладам, вошедшим в обзор, действуют для Московского региона. Информацию о том, на каких условиях предоставляется продукт в других регионах присутствия банка, необходимо уточнять по телефону его справочной службы.

Максимальная доходность вкладов, вошедших в топ-20, составила 11,33% годовых, минимальная — 10,5%. Средний уровень процентных ставок — 10,89%.

Сумма минимального первоначального взноса по вкладам, попавшим в рейтинг, варьируется от 5 тыс. до 100 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стал депозит «Праздничный» Республиканского Социального Коммерческого Банка (РСКБ) — 11,33% годовых. Второе место со ставкой 11,15% занял вклад «Сладкий ноябрь» банка «Ренессанс». На третьей строчке рейтинга разместился вклад «Цвета осени» банка «Новопокровский» с доходностью 11,11%.

Все вклады, представленные в рейтинге, можно пополнять. В большинстве случаев по сумме и/или срокам дополнительного взноса установлены ограничения. Минимальная сумма пополнения варьируется в пределах от 500 рублей до 20 тыс., ограничение по срокам — от 30 до 200 дней до конца действия договора вклада.

Ни одна из представленных в обзоре кредитных организаций не предлагает повышение процентной ставки по депозиту.

Для большинства вкладов, попавших в рейтинг, автоматическая пролонгация не предусмотрена.

Обзор составлен по информации на 23 сентября 2014 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается порядка 5 тыс. предложений от более чем 600 кредитных организаций.