МИД Японии опубликовал список российских компаний, на которые распространяются новые санкции Токио. Под ограничения попали Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ и Внешэкономбанк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

О том, что японское правительство приняло новые санкции против России, стало известно 24 сентября, однако список попавших под них компаний не разглашался.Российский МИД, в свою очередь, заявил о «разочаровании» действиями Токио. Внешнеполитическое ведомство заявило, что рассматривает их как «недружественный шаг».

Обострение отношений между Россией и Японией произошло на фоне присоединения Крыма к России и конфликта на востоке Украины. Япония поддержала позицию Запада и ввела санкции против России.Первый пакет ограничений в отношении России Токио принял в марте 2014 года. Тогда были приостановлены российско-японские консультации по облегчению визового режима, а также отложены переговоры по ряду совместных проектов. 29 апреля под санкции Токио попали 23 человека, однако их имена не были обнародованы. 5 августа Япония включила в санкционный список еще 40 фамилий.

При этом в начале сентября губернатор Токио Еити Масудзоэ заявлял, что Япония вводит санкции против России под давлением США. По его словам, Япония зависит от США в вопросах безопасности. В частности, правительству страны приходится полагаться на американскую военную поддержку из-за сложных отношений с Китаем, КНДР и Южной Кореей.