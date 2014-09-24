До конца сентября рубль имеет хорошие шансы вернуться к отметке 38 рублей, если ситуация на юго-востоке Украины значительно улучшится, считают эксперты

ЦБ установил официальные курсы валют на 25 сентября. Курс доллара опустился на 28,4 копейки, составив 38,383 рубля (38,6672 рубля на 24 сентября). Курс евро — на 37,7 копейки до 49,3145 рубля (49,6912 рубля на 24 сентября).

На движение пары USD/RUB влияет много факторов. К негативным можно отнести дешевую нефть (ниже 100 долларов за баррель), повышенный спрос со стороны компаний и банков на доллары для погашения внешних займов в условиях ограниченного доступа к западным ресурсам, а также общий тренд роста доллара, перечисляет аналитик финансовой компании «AForex» Александр Максимов.

В то же время сразу несколько факторов повлияло на локальное укрепление российской валюты, а именно вероятность пересмотра санкций против России со стороны ЕС 30 сентября, скорое завершение налогового периода, в частности НДПИ, и укрепление пары EUR/USD в начале недели, повлекшее за собой ослабление доллара на рынке Forex. До конца сентября российская валюта имеет хорошие шансы вернуться к уровню 38 рублей по отношению к доллару, если ситуация на юго-востоке Украины значительно улучшится, полагает Максимов.

Наиболее вероятный, по его мнению, сценарий — снижение USD/RUB в сторону 38,2, наименее вероятный — рост в сторону отметки 39.