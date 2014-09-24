ЦБ РФ ограничил ростовскому банку «Донинвест» прием новых вкладов физических лиц. Сама кредитная организация приостановила выдачу частных депозитов из-за отсутствия наличных ликвидных средств. Об этом порталу Банки.ру сообщили в региональном финансовом институте.

В двадцатых числах сентября посетители портала Банки.ру стали оставлять сообщения о том, что, являясь клиентами «Донинвеста», не могут забрать свои сбережения из финучреждения. «Сначала сотрудники взяли все данные карты Сбербанка для перевода вклада, но потом сказали, что денег нет. На заявление не реагируют. По почте с уведомлением была отослана претензия. Никакой реакции. Что происходит, никто не сообщает», — пишет посетитель портала под ником kiddonat.

Корреспондент Банки.ру выяснил у сотрудника отдела по работе с депозитами, что в ростовской кредитной организации нет наличных ликвидных средств. «У нас нет наличных денег, потому что у нас ограничения по приходным операциям. У нас много депозитов, а кредитов немножко меньше», — сказал собеседник Банки.ру, уточнив, что ограничения на прием новых вкладов от населения были введены ЦБ.

«Руководство сейчас постоянно в Центральном банке находится», — продолжает сотрудник «Донинвеста». В самом банке надеются, что в скором времени регулятор снимет введенные ограничения на работу с частными депозитами.

Банк «Донинвест» является частной региональной кредитной организацией и входит в топ-500 банков РФ. По данным портала Банки.ру, в 2013 году «Донинвест» занял 37-е место в рейтинге самых убыточных банков года, продемонстрировав отрицательный финансовый результат в размере 33,5 млн рублей.

Кроме того, банк в июле и августе текущего года нарушал обязательные нормативы ЦБ РФ. Так, в прошлом месяце не исполнил норматив достаточности капитала (в том числе базового и основного): Н1 — в течение 25 дней, Н1.1 и Н1.2 — в течение 18 дней. В июле кредитная организация допустила падение норматива достаточности собственных средств (Н1.0) ниже минимальной отметки в 10%, а норматива достаточности базового капитала (Н1.1) — ниже 5%. Показатель достаточности основного капитала (Н1.2) в июле также был ниже 5,5%.

По состоянию на 1 сентября этого года объем вкладов физлиц в банке «Донинвест» составляет 1,6 млрд рублей. За восемь месяцев данный показатель сократился почти на 14%. Кроме того, за январь — август кредитная организация увеличила размер чистого убытка еще почти на 110 млн рублей — до 143,4 млн рублей.