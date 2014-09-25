Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получит 19,85% акций RCB Bank Ltd., кипрского банка из группы ВТБ. Как поясняет в своем сообщении будущий акционер, он войдет в капитал зарубежного банка в рамках его допэмиссии, которая состоится до конца 2014 года.

У банка ВТБ после совершения сделки, которую еще должен одобрить Центробанк Кипра, останется 46,29% акций RCB Bank, а оставшаяся доля будет принадлежать текущим миноритарным акционерам кипрского банка, уточняется в релизе ВТБ.

Совет директоров ВТБ накануне принял решение об увеличении уставного капитала RCB Bank путем размещения дополнительных простых акций в количестве 2 млн 468 тыс. 136 штук номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу. Таким образом, уставный капитал кипрского банка увеличится почти на 4,221 млн евро. Из материалов ВТБ следует, что допэмиссия проводится именно с целью привлечения стратегического инвестора в капитал RCB Bank, а размещение дополнительных акций в пользу группы ВТБ осуществляться не будет.

Банк «ФК Открытие», по словам его президента Дмитрия Ромаева, рассматривает приобретение доли в RCB Bank «не только как перспективную финансовую инвестицию, но и как возможность для развития бизнеса банковской группы «Открытие» на международном уровне».

RCB Bank был учрежден 1 августа 1995 года. Банк является участником системы государственных гарантий Республики Кипр по банковским вкладам и предоставляет полный спектр банковских услуг для частных и корпоративных клиентов, указано в справке ВТБ. Филиалы работают в кипрских Никосии и Лимасоле, а также в Люксембурге.

Активы RCB Bank на 30 июня 2014 года превышают 9 млрд долларов, собственный капитал составляет 416 млн. Прибыль по итогам первого полугодия равнялась 36 млн долларов.