Заявление главы ЕЦБ Марио Драги о том, что «процентные ставки в еврозоне останутся низкими, поскольку не могут опуститься еще ниже», ослабило курс евро по отношению и к доллару, и к рублю. А рубль пытается отвоевать часть потерянных позиций на фоне позитивного новостного фона

ЦБ установил официальные курсы валют на 26 сентября. Курс доллара опустился на 8,2 копейки, составив 38,3007 рубля (38,3830 рубля на 25 сентября). Курс евро — на 50 копеек, до 48,8449 рубля (49,3145 рубля на 25 сентября).

«Рубль заметно прибавил еще в среду на фоне активности экспортеров перед выплатой НДПИ в четверг. Кроме того, сказались ожидания того, что ЕС может начать смягчать санкции против России. Позитивные ожидания усилились и после заявления представителей НАТО об отводе российских войск от границы с Украиной. Ну и, конечно, нельзя забывать про заметную психологическую поддержку рублю по причине близости зоны интервенций ЦБ. В итоге доллар вполне может опуститься до отметки 38 рублей, если аппетит к риску сильно не снизится, а нефть стабилизируется хотя бы на текущих отметках», – считает аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко.