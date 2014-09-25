ЦБ установил официальные курсы валют на 26 сентября. Курс доллара опустился на 8,2 копейки, составив 38,3007 рубля (38,3830 рубля на 25 сентября). Курс евро — на 50 копеек, до 48,8449 рубля (49,3145 рубля на 25 сентября).
«Рубль заметно прибавил еще в среду на фоне активности экспортеров перед выплатой НДПИ в четверг. Кроме того, сказались ожидания того, что ЕС может начать смягчать санкции против России. Позитивные ожидания усилились и после заявления представителей НАТО об отводе российских войск от границы с Украиной. Ну и, конечно, нельзя забывать про заметную психологическую поддержку рублю по причине близости зоны интервенций ЦБ. В итоге доллар вполне может опуститься до отметки 38 рублей, если аппетит к риску сильно не снизится, а нефть стабилизируется хотя бы на текущих отметках», – считает аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко.