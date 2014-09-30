Вице-президент ВТБ 24, начальник управления потребительского кредитования Иван Лебедев покидает банк. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Закрываю контракт с X-Fit. Новая работа — новый клуб», — написал Лебедев. «Я проработал в ВТБ 24 более девяти лет. Наша команда пришла в банк, которого фактически не было. Сейчас это крупнейший в стране розничный банк. Я горжусь тем, что было сделано за это время. Огромное спасибо людям, которые меня окружали все это время. Люди — главный капитал любой компании, а ВТБ 24 сформировал сильную команду, готовую к решению задач любой сложности, — рассказал он порталу Банки.ру. — Но девять лет — колоссальный срок, на протяжении которого сложно сохранять неизменный ритм. Жизнь потребовала передышки, переосмысления, и мой уход из банка — действенный способ дать себе возможность остановиться, вырвавшись из привычной засасывающей рутины, оглянуться и двигаться дальше, расправив плечи».

В данный момент Лебедев находится на отдыхе. Решение о новом месте работы еще не принято, добавил он.

Лебедев окончил Московский авиационный институт и Финансовый университет при правительстве РФ. В 2003—2005 годах работал в МДМ Банке, а с 2005-го — в ВТБ 24 начальником управления потребительского кредитования.