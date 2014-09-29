Эксперты советуют не впадать в панику – ситуация на валютном рынке может очень быстро измениться

ЦБ установил официальные курсы валют на 30 сентября. Курс доллара поднялся на 66 копеек, составив 39,3866 рубля (38,7243 рубля на 29 сентября). Курс евро — на 61,5 копейки, до 49,9540 рубля (49,3386 рубля на 29 сентября).

Рубль в понедельник вновь стремительно снижается как к доллару, так и к евро на фоне падения нефтяных котировок и ожидания скорого окончания стимулирующей политики в США. Бивалютная корзина вплотную подобралась к верхней границе коридора (44,4 рубля), вероятно, уже в ближайшее время начнутся валютные интервенции ЦБ, которые могут стать признаком скорого разворота, считает эксперт «БКС Экспресс» Иван Копейкин.

Объем долга, который российским компаниям нужно было погасить в сентябре, почти вдвое больше того, что предстоит погашать в следующие два месяца. Поэтому с окончанием сентября резкая потребность в валюте может быстро исчезнуть. Приближение зимы сыграет в пользу рубля, поскольку увеличит спрос на нефть и поддержит мир на Украине, продолжает эксперт.

Таким образом, впадать в панику не стоит, советует Копейкин, — ситуация может очень быстро измениться на диаметрально противоположную. Ближайшая цель коррекции пары доллар/рубль — отметка 39.