ЦБ установил официальные курсы валют на 30 сентября. Курс доллара поднялся на 66 копеек, составив 39,3866 рубля (38,7243 рубля на 29 сентября). Курс евро — на 61,5 копейки, до 49,9540 рубля (49,3386 рубля на 29 сентября).
Рубль в понедельник вновь стремительно снижается как к доллару, так и к евро на фоне падения нефтяных котировок и ожидания скорого окончания стимулирующей политики в США. Бивалютная корзина вплотную подобралась к верхней границе коридора (44,4 рубля), вероятно, уже в ближайшее время начнутся валютные интервенции ЦБ, которые могут стать признаком скорого разворота, считает эксперт «БКС Экспресс» Иван Копейкин.
Объем долга, который российским компаниям нужно было погасить в сентябре, почти вдвое больше того, что предстоит погашать в следующие два месяца. Поэтому с окончанием сентября резкая потребность в валюте может быстро исчезнуть. Приближение зимы сыграет в пользу рубля, поскольку увеличит спрос на нефть и поддержит мир на Украине, продолжает эксперт.
Таким образом, впадать в панику не стоит, советует Копейкин, — ситуация может очень быстро измениться на диаметрально противоположную. Ближайшая цель коррекции пары доллар/рубль — отметка 39.