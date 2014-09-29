АйМаниБанк и Банки.ру продлили срок действия специального предложения для посетителей портала. Вклад «Специальный» можно открыть с 29 сентября по 31 декабря 2014 года, предварительно получив промокод на портале Банки.ру.

Сумма вклада — от 50 тыс. рублей, срок — 367 дней. «Процентная ставка в размере 11,25%, установленная по вкладу, приближена к верхней границе максимальных ставок в сегменте накопительных вкладов с аналогичными условиями размещения», — отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Пополнение возможно в течение всего срока вклада. Проценты выплачиваются вкладчику по окончании срока и перечисляются на текущий счет.

«При досрочном расторжении договора по истечении 181 дня с даты открытия депозита проценты выплачиваются вкладчику по льготной ставке — 10,5%. По окончании срока действия вклад можно пролонгировать на новый срок с учетом ставки по вкладу и ставок для досрочного расторжения, действующих по данному виду вклада на момент пролонгации. Данное условие будет действовать в случае, если прием данного вклада банком не будет прекращен», — добавляет эксперт.

Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.