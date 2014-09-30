Банк «Стратегия» прекращает работу трех офисов в Москве. Об этом порталу Банки.ру сообщили в дополнительном офисе «Менорабанк».

«С 20 ноября мы закрываемся из-за того, что нерентабельны, такая сейчас экономическая ситуация, — сказали в банке. — Чтобы получить вклад, надо прийти и написать заявление о переводе в другой дополнительный офис. Если заявление не будет написано, то по умолчанию вклад будет обслуживаться в головном офисе».

Как сообщили Банки.ру в пресс-службе банка «Стратегия», офисы «Ленинградский» и «Домодедовский» тоже закрываются, кроме того, «в рамках оптимизации банковской сети» до конца 2014 года планируется также закрыть «два офиса в Санкт-Петербурге и Костроме, сохраняя присутствие в данных регионах».

Клиенты данных офисов по их желанию могут быть переведены на обслуживание в другие отделения банка. В случае если клиент не обратился в офис до даты его закрытия, его счет будет переведен в головной офис кредитной организации (для клиентов московских офисов), в Костроме — в офисы «Кострома Центр» или «Волгореченск».

«Суть оптимизации сети банка заключается в развитии одной точки продаж в одном районе или городе», — пояснили в пресс-службе. Так, в Костроме и Костромской области вместо трех подразделений банк оставляет два: в Костроме и Волгореченске; в Санкт-Петербурге вместо двух офисов продаж — один.

При этом в кредитной организации заявили, что «сокращение сети в четвертом квартале 2014 года не приведет к уменьшению точек продаж банка «Стратегия», так как до конца 2015 года банк планирует открыть около десяти офисов продаж в Москве и других регионах России».