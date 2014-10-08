В ходе круглого стола эксперты обсудят наиболее острые проблемы банковского бизнеса

16 октября в пресс-центре Банки.ру пройдет круглый стол на тему «Сколько стоят деньги в кризис ликвидности?».

Эта встреча откроет новый сезон серии совместных мероприятий Банки.ру и Национального рейтингового агентства под общим названием «Вся правда о банках». Цель проекта – создать площадку для обсуждения острых проблем банковского бизнеса. Проект ориентирован на представителей профессионального сообщества: банкиров, аналитиков, экономистов, финансовых журналистов.

В конце августа — начале сентября из-за инфляционных рисков вновь увеличился годовой индекс потребительских цен. По предварительным оценкам, инфляция может превысить уровень 7% к концу года. Банки уже заложили в свои кредитные ставки инфляционные угрозы — наблюдается рост ставок по всем без исключения кредитным программам. А вот повышение доходности по вкладам не столь очевидно. Из-за усиления геополитической напряженности и введения внешнеторговых ограничений у банков возникают сложности по привлечению валютного фондирования. В банковской сфере все чаще встает вопрос о перспективах расширения источников фондирования.

В ходе круглого стола эксперты обсудят следующие вопросы:

— Какие источники привлечения ликвидности остаются у банков и МФО в текущих условиях?

— Как банки и МФО будут строить свою структуру фондирования и управлять ликвидностью?

— Стоит ли ожидать значительного роста ставок по вкладам?

— Есть ли похожий инструмент в МФО?

— Насколько могут вырасти ставки банков в среднесрочной перспективе как по привлечению, так и по размещению?

— Сумеет ли ЦБ быстро перенести собственные подходы надзора за банками на сектор МФО?

— Какие регулятивные меры нужны сектору МФО в первую очередь?

В мероприятии запланировано участие председателя совета директоров Adela Financial Retail Group Евгения Бернштама; первого заместителя председателя правления СМП Банка Александра Левковского; руководителя блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Леонида Качалова; главного экономиста АФК «Система» Евгения Надоршина; руководителя казначейства МДМ Банка Вадима Кораблина; начальника дилингового центра Металлинвестбанка Селима Агарзаева; директора СРО НП «Микрофинансирование и Развитие» Андрея Паранича.

Модераторами круглого стола выступят главный редактор портала Банки.ру Наталья Романова и генеральный директор НРА Виктор Четвериков.

К участию в дискуссии приглашаются представители банков, аналитики, экономисты и представители СМИ.

Вопросы спикерам можно прислать на адрес: pressа@banki.ru.

Адрес пресс-центра Банки.ру: Гамсоновский пер., д. 2, стр. 3. Начало — в 11:00. Аккредитация — по e-mail: pressa@banki.ru и по телефону: (495) 739-5255, доб. 442.