Спонсором сборной России по футболу до 2018 года будет Московский Кредитный Банк.
Соответствующие договоренности были достигнуты после переговоров между банком и Российским футбольным союзом, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.
«Московский Кредитный Банк и Российский футбольный союз достигли принципиальных договоренностей, в рамках которых банк станет официальным спонсором национальной сборной России по футболу. Спонсорский контракт рассчитан до 2018 года включительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что партнерство фининститута и РФС начнется с матча между сборными РФ и Швеции, который состоится уже 9 октября в Стокгольме.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент сконцентрирована в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
На текущий момент мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев, контролирующий 56,07% акций через ООО «Концерн «Россиум». Европейский банк реконструкции и развития владеет долей в 4,01%. Инвестиционная компания «Регион» и связанные с ней физические лица и структуры контролируют в общей сложности 12,88%. Доля группы лиц под контролем Сергея Кобзева владеет 9,43%. Акционерам-миноритариям через номинального держателя АО «НКО «НРД» принадлежит еще 17,59% акций банка.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 2 239,30 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 272,09 млрд, кредитный портфель — 1 744,05 млрд, обязательства перед населением — 366,82 млрд.