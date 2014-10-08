МКБ 4 года будет спонсором сборной России по футболу

Спонсором сборной России по футболу до 2018 года будет Московский Кредитный Банк.

Соответствующие договоренности были достигнуты после переговоров между банком и Российским футбольным союзом, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«Московский Кредитный Банк и Российский футбольный союз достигли принципиальных договоренностей, в рамках которых банк станет официальным спонсором национальной сборной России по футболу. Спонсорский контракт рассчитан до 2018 года включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что партнерство фининститута и РФС начнется с матча между сборными РФ и Швеции, который состоится уже 9 октября в Стокгольме.