В ходе торгов на Московской бирже в среду курс доллара в очередной раз достиг рекордного значения, составив 40,1155 рубля. Стоимость бивалютной корзины приблизилась к 45 рублям.

По состоянию на 18:24 мск стоимость американской валюты находилась на уровне 40,1100 рубля, повысившись на 20,60 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Курс евро к 18:10 вырос на 22,2 копейки и составил 50,8260 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на 18:40 равнялась 44,9559 рубля (рост на 23,69 копейки к уровню закрытия торгов вторника). Между тем границы операционного интервала 7 октября были сдвинуты до 35,65–44,65 рубля.

«Цены на нефть марки Brent впервые с декабря 2010 года упали ниже 92 долларов за баррель, достигнув, таким образом, практически четырехлетнего минимума. Именно этот фактор сейчас оказывает наиболее негативное влияние на российскую валюту», — отмечает руководитель департамента аналитики PROFIT Group Глеб Задоя. По его прогнозам, курс доллара может вырасти до 42—43 рублей до конца текущего года, евро — до 51—52 рублей.