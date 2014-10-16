Банк России с 16 октября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Пурпе» (регистрационный номер 709), Кредитбанка (регистрационный номер 1 035) и НКО «Ютикпэй» (регистрационный номер 3521-К). Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦБ РФ. С момента назначения Эльвиры Набиуллиной главой Банка России в июне 2013 года регулятор отозвал лицензии у 100 банков и НКО.

Все три кредитные организации, лишившиеся лицензий в четверг, не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов. «Пурпе» — в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов, Кредитбанк и «Ютикпэй» — в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Правила внутреннего контроля «Пурпе» и Кредитбанка не соответствовали требованиям ЦБ, а их руководители и собственники не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности кредитных организаций.

Кредитбанк и «Ютикпэй» также были вовлечены в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, уточняется в сообщении регулятора.

В конце сентября стало известно, что председатель совета директоров и крупнейший акционер банка «Пурпе» Алексей Евдокимов, которому принадлежит 52% акций кредитной организации, арестован в рамках расследования обстоятельств хищения средств у РЖД. Как писала газета «Коммерсант», уголовное дело было возбуждено по факту пропажи 122 млн рублей, выделенных из бюджета на масштабную инвестиционную программу «Малое кольцо Московской железной дороги», Евдокимову предъявлено обвинение в пособничестве в особо крупном мошенничестве.

«Пурпе» и Кредитбанк являются участниками системы страхования вкладов. По сообщению АСВ, выплаты страхового возмещения их клиентам начнутся не позднее 30 октября.