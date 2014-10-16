Банк Жилищного Финансирования поднял до 12% ставку по спецпредложению для посетителей Банки.ру

Банк Жилищного Финансирования повысил ставку по спецпредложению для посетителей портала Банки.ру. Открыть вклад «Осенняя пора» на эксклюзивных условиях можно, подав заявку на портале и получив промокод.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Средства размещаются на 730 дней под 12% годовых. Депозит можно пополнять. Дополнительные взносы на сумму от 1 тыс. рублей принимаются в течение 630 дней с момента его открытия. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном изъятии вклада в период от 91 до 180 дней проценты пересчитываются по льготной ставке, равной 11% годовых, а по истечении 181 дня — по ставке вклада.

В рейтинге вкладов с аналогичными условиями спецпредложение от Банка Жилищного Финансирования занимает лидирующую позицию, отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. «Вкладчик получает возможность зафиксировать высокую процентную ставку и копить средства продолжительный срок, а в случае необходимости — воспользоваться своими сбережениями и при этом не потерять начисленные проценты», — говорит Ушева, указывая на плюсы нового продукта: доступную минимальную сумму, высокую процентную ставку, пополнение без существенных ограничений, льготное досрочное расторжение.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.