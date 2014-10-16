ЦБ установил официальные курсы валют на 17 октября. Курс доллара понизился на 19,6 копейки, составив 40,7457 рубля (40,9416 рубля на 16 октября). Курс евро вырос на 36,8 копейки до 52,1504 рубля (51,7829 рубля на 16 октября).

«Благодаря интервенциям Банка России на внутреннем валютном рынке октябрьское падение на 11,4% цен на нефть Brent привело к снижению стоимости рубля к доллару лишь на 3,4%», — комментирует аналитик компании Exness Сергей Кочергин.

Учитывая, что за первую половину октября российские банки и корпорации уже купили у ЦБ 9,26 млрд долларов при необходимости погашения ими в этом месяце внешней задолженности примерно на 8 млрд долларов, Кочергин предполагает, что в ближайшие недели стоит рассчитывать на постепенное ослабление ажиотажного спроса на валюту в нашей стране.

По его прогнозу, в краткосрочной перспективе доллар консолидируется в интервале 41—41,2 рубля, а к концу года снизится до 37,5 рубля.