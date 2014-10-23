Рубль в очередной раз обновил минимум по отношению к доллару и может продолжить слабеть

Доллар и бивалютная корзина обновили исторические максимумы в ходе торгов на Московской бирже в четверг. Стоимость американской валюты превысила 41,5 рубля, а ЦБ РФ перешел к масштабным интервенциям, дневной объем которых может превысить 3 млрд долларов. Аналитики считают, что говорить о завершении ослабления рубля рано.

К 16:00 мск курс доллара составил 41,62 рубля, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Стоимость евро к этому моменту равнялась 52,71 рубля, увеличившись на 30 копеек.

Стоимость бивалютной корзины выросла до 46,59 рубля, превысив уровень закрытия среды на 24 копейки.

Опрошенные Банки.ру эксперты подсчитали, что размер проведенных ЦБ интервенций может варьироваться от 1,75 млрд до 2,45 млрд долларов, и это не итоговая цифра четверга.

«Банк России мог сдвинуть границы коридора примерно пять раз, что подразумевает валютные интервенции в размере 1,75 миллиарда долларов», — считает аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин. «Интервенции, проведенные сегодня к данному моменту времени, составляют 2,45 миллиарда долларов. Думаю, до конца дня возможно движение по корзине еще копеек на 10 вверх. Соответственно, Центробанк может влить в рынок порядка 0,7 миллиарда долларов», — подсчитал заместитель начальника управления казначейства Банка Расчетов и Сбережений Иван Фарафонов.

По мнению Фарафонова, продолжающееся снижение цены на нефть подталкивает ЦБ к проведению интервенций. «Но уровень в 85 долларов за баррель будет, скорее всего, в ближайшие дни средним, если не последуют яркие новости относительно иранского вопроса, а комментарии ожидаются завтра», — отмечает эксперт.

На котировки рубля по отношению к доллару влияет значительное количество фундаментальных факторов, а не только динамика цен на российские нефть и газ, напоминает главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Олег Шагов. Также стоит принять во внимание поведение доллара и валют развивающихся стран, дифференциалы процентных ставок и действия монетарных властей. «Важное значение в настоящий момент играет сложившийся на российском рынке дефицит долларовой ликвидности, который связан с необходимостью крупных выплат компаниями и банками РФ по ранее привлеченным валютным кредитам в условиях закрытости западных рынков для их рефинансирования», — говорит Шагов.

По словам руководителя аналитического департамента ФК AForex Артема Деева, сыграло свою роль и понижение кредитного рейтинга РФ. «Осознание того, что кредитный рейтинг России оказался в одном шаге от спекулятивного, реакция инвесторов не заставила себя долго ждать. В частности, рубль уже обновил исторический максимум на уровне 41,65. Следующая цель против американского доллара — 42», — сказал он.

«В настоящий момент преждевременно говорить о завершении господствующей тенденции ослабления рубля, которая усилилась в последнее время на фоне укрепления доллара на международном валютном рынке, — продолжает главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка. — Поддержку доллару оказывают ожидания повышения процентных ставок в США, а также бегство инвесторов от рисков на фоне признаков замедления мировой экономики, эпидемии Эбола и региональных конфликтов».

«Можно говорить о том, что рубль продолжит медленно ослабевать», — соглашается генеральный директор консалтинговой компании «Драйвер Перемен» Ариадна Денисова. «И дело здесь даже не в нежелании ЦБ проводить масштабные интервенции. Ключевой стимул для снижения курса, помимо дешевеющей нефти, — это укрепляющийся доллар США и отток капитала из России. Укрепление доллара — это не краткосрочная тенденция, это тренд, который займет два-три года, и пока ЦБ не может ему ничего противопоставить», — прогнозирует она.

Возможное в перспективе укрепление позиций рубля эксперты Промсвязьбанка связывают с корректировкой цен на нефть, которые потеряли за последние четыре месяца почти 25% и могут частично отыграть свое падение с наступлением зимы, а также возможным ослаблением доллара США на международном валютном рынке, ростом ненефтегазовых доходов российского бюджета и снижением дефицита долларовой ликвидности в России, которое может произойти ближе к концу года.

«Рубль будет поддерживаться до 31 декабря этого года, а 1 января 2015 года Банк России отменяет корзину и, соответственно, свои интервенции. Правда, при этом у регулятора остается возможность эпизодически «взбадривать» рынки интервенциями, чтобы остудить спекулятивные настроения», — напоминает Фарафонов.