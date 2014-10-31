ВТБ просит несколько сотен миллиардов рублей на докапитализацию, причем часть этой суммы хочет получить до конца года, рассказал «Ведомостям» один из госбанкиров. О том, что ВТБ обсуждает пополнение капитала, знает и собеседник газеты, близкий к чиновникам финансового блока правительства. Госбанку нужно более 100 млрд рублей, ближе к 200 млрд, подтвердил источник в группе ВТБ, из них 50—70 млрд — в этом году.

Потребность госбанка в капитале источник в ВТБ объясняет приближением норматива достаточности капитала к установленному ЦБ минимуму в 10%: «Достаточность капитала по МСФО у нас нормальная, там минимум 8%, но по РСБУ — 10,5%, и нам нужен капитал: у нас запланирован рост кредитного портфеля на 14% на следующий год». Обсуждаются три варианта предоставления средств, продолжает он: ВТБ получит деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и купит на них облигации Минфина, либо получит деньги от Внешэкономбанка (ВЭБ) и на соответствующую сумму купит бонды госкорпорации, либо через банк пойдут деньги ФНБ на инфраструктурные проекты — фонд даст ВТБ средства, чтобы тот профинансировал отобранные проекты. «В какой-то форме эти деньги пройдут через нас в виде субординации», — пояснил источник в группе ВТБ.

Сопоставимое по размеру вливание в капитал от государства ВТБ в этом году уже получал. В сентябре ВЭБ конвертировал выданный в кризис субординированный кредит ВТБ в привилегированные акции, что увеличило его капитал на 214 млрд рублей, напоминают «Ведомости». Это отчасти компенсировало снижение капитала на 226,8 млрд рублей в связи с увеличением прямой доли ВТБ в Банке Москвы с 0,01% до 96,4%, отразившееся в отчетности на 1 сентября. На размер капитала госбанка по МСФО данная сделка влияния не оказала.