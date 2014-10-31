Регулятор пока не видит оснований для снижения инфляции

Банк России ожидает, что инфляция в РФ будет выше 8% до конца I квартала 2015 года. Об этом говорится в материалах регулятора по итогам очередного заседания совета директоров.

В середине октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о 8-процентной инфляции, объясняя свою оценку усилившимся влиянием «внешних непредвиденных факторов». Напомним, что на текущий год Центробанк установил целевой ориентир по инфляции 5% плюс-минус 1,5%.

По мнению ЦБ, ускорение инфляции происходило, в частности, за счет роста цен на продовольственные товары. Но основное влияние на инфляцию оказали ослабление рубля и внешнеторговые ограничения, введенные в августе. «На фоне ускорения роста потребительских цен инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжили расти, что оказывало дополнительное давление на цены, — отмечает регулятор. — Темп прироста потребительских цен с высокой вероятностью сохранится до конца I квартала 2015 года вблизи текущих значений, что будет обусловлено сохранением значительного влияния на цены ограничений на импорт отдельных продовольственных товаров и ослаблением рубля в августе — октябре 2014 года».

Тем не менее в среднесрочной перспективе мегарегулятор по-прежнему намерен снизить инфляцию до 4%.

На данный момент инфляция в России достигла 8,4% в годовом исчислении.