Банк «Оранжевый» повысил ставку по вкладу «Можно все» для посетителей портала Банки.ру до 11,75% с 11%.

Открыть вклад на новых условиях можно до 31 декабря, предварительно получив промокод на портале Банки.ру.

Депозит размещается на 365—730 дней, минимальная сумма — 100 тыс. рублей (50 тыс. при предъявлении пенсионного удостоверения). Пополнение возможно в течение всего срока без ограничений по сумме, допускаются расходные операции до минимальной суммы вклада. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Основное преимущество вклада «Можно все» — возможность досрочного расторжения договора с сохранением ставки при условии, что средства находились на счете 91 день и более», — подчеркивает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Вкладчикам предлагается бесплатный постоянный доступ к таким банковским продуктам и услугам, как дебетовая карта Visa Classic (от 100 тыс. рублей) или Visa Gold (от 500 тыс. рублей) с бесплатными выпуском и обслуживанием, 3D-Secure и начислением 5% годовых на остаток; СМС-информирование по операциям с использованием карты и доступ в интернет-банк iBANK.

«В рейтинге расходно-пополняемых вкладов с возможностью досрочного расторжения без потери процентов спецпредложение от банка «Оранжевый» занимает лидирующую позицию», — добавляет эксперт.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. А участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — также 25 тыс. рублей.