События, происходившие на этой неделе на валютном рынке, продемонстрировали, что национальная валюта столь же склонна к необъяснимому поведению, как и загадочная русская душа. Рубль обновил исторические минимумы по отношению к ведущим мировым валютам и без всяких видимых причин продемонстрировал рекордный рост, заставив аналитиков заподозрить слитие информации о предстоящем повышении ставок ЦБ. О том, что испытали валютные спекулянты на этой неделе и почему повышение ключевой ставки сыграло на повышение курса рубля лишь на три минуты, читайте в обзоре Банки.ру.

«В качестве ключевых событий этой недели можно обозначить договоренность, достигнутую по газовому вопросу между Россией и Украиной, решение ФРС завершить программу количественного смягчения, вердикт суда по делу «Башнефти», а также повышение процентной ставки на 150 базисных пунктов со стороны национального мегарегулятора», — говорит руководитель аналитического департамента ФК AForex Артем Деев.

«Российский рынок завершает неделю в «зеленой зоне». Активность «быков» возросла во второй половине недели на фоне достижения договоренностей по газу, даже несмотря на приближающиеся длинные выходные, что традиционно сдерживает инвесторов от открытия новых позиций. Ложкой дегтя стала ситуация на валютном рынке, — отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк, имея в виду высокий спрос на доллары. — В итоге индекс ММВБ завершает пятидневку ростом на 7,26%, в то время как долларовый РТС растет лишь на 4,77%».

По словам аналитика инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексея Михеева, события последних суток очень жестко прошлись по спекулянтам на паре доллар—рубль. «Такой волатильности на рублевых парах в этом веке, наверное, не было», — считает он.

Напомним, что торговую сессию четверга рубль открыл очередным обновлением исторического минимума, но ближе ко второй половине дня российская валюта укрепилась практически на 200 пунктов (2 рубля) против доллара.

По мнению Михеева, в четверг ЦБ дополнительно вмешался в ситуацию на валютном рынке, но размер его дополнительных действий составил не более 0,5 млрд долларов.

«Но, видимо, этого оказалось достаточно в условиях, когда вчера ходили слухи о переговорах по ситуации на Украине. А раз ЦБ вмешался, игра в одни ворота против рубля закончилась. Рубль стабилизируется около 42, а дальше все будет зависеть от цен на нефть», — прогнозирует Алексей Михеев.

«Точная причина резкого падения инвалют неизвестна, но по текущей динамике можно предположить, что это вмешался ЦБ либо просочилась информация по заседанию ЦБ. Я склоняюсь больше к валютной интервенции и положительной информации из Брюсселя, что Украина и Россия близки к заключению газового соглашения», — рассуждает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Пятница оказалась также насыщена событиями. Сюрпризом назвали эксперты решение ЦБ о повышении ставки сразу на 1,5 процентного пункта. «Впрочем, рост рубля на новости был недолгим: в течение трех минут курс снижался с 42,14 до 40,63, после чего вернулся обратно выше 42,2», — отмечает Алексей Михеев.

«Трудно представить, к каким последствиям может привести это решение, однако факт остается фактом: если ЦБ хотел посредством подобных мер укрепить позиции рубля и создать условия для предотвращения появления рисков инфляции, ему этого не удалось. Рубль не только не окреп, а отправился покорять очередной исторический лоу против американской валюты», — говорит Артем Деев. «Повышения ставки на 1,5% недостаточно для того, чтобы остановить падение рубля. Спекулянты уже отыграли 50% потерь и по-боевому настроены вернуть курс доллара и евро к уровням 43,6 и 54,95. На возвращение курсов к вчерашним максимумам уйдет примерно три дня», — согласен Владислав Антонов.

По словам аналитика управления инвестиционных операций Ланта-Банка Романа Ермакова, повышение ключевой ставки должно приостановить падение российской валюты, в то же время для укрепления рубля нужен спрос со стороны иностранных инвесторов на российские активы, который пока не наблюдается.

«Учитывая, что ключевые причины девальвации рубля по-прежнему в строю, выходит, обозначенная ранее амбициозная цель в 45 рублей за один доллар по-прежнему сохраняет актуальность», — подводит итог Деев.