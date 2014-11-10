В ходе обмена активов группы Ноготкова на погашение ее долгов может быть задействован механизм санации Связного Банка

Одна из входящих в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова компаний отправила на прошлой неделе владельцу ГК «Связной» (в группу входит сеть салонов сотовой связи, Связной Банк, онлайн-ретейлер Enter, сеть ювелирных салонов Pandora и др.) Максиму Ноготкову уведомление о дефолте по долгу, рассказали источники «Коммерсанта». В ближайшие дни, по сведениям газеты, будет обсуждаться финальная конфигурация сделки между Максимом Ноготковым и группой ОНЭКСИМ по обмену активов ГК на погашение ее долгов. Возможно, при этом будет задействован механизм санации Связного Банка.

Залогом по долгу перед несколькими банками, который, по неофициальным данным, превышает 560 млн долларов, выступает контрольный пакет акций кипрской Trellas Enterprises Limited, через нее Ноготков владеет всеми активами группы. Кредиторы компаний Ноготкова рассматривают возможность привлечения инвесторов, утверждают источники «Коммерсанта». Так, по их словам, обсуждается возможность создания альянса с НПФ «Благосостояние», в частности для запуска процедуры санации Связного Банка, о чем ведутся переговоры с ЦБ. Исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов в воскресенье не отвечал по мобильному телефону.

Финансовое положение розничного Связного Банка (объем кредитов — 42,2 млрд рублей, вкладов — 43,2 млрд) теоретически позволяет ставить вопрос о санации, отмечает «Коммерсант». По данным отчетности по РСБУ на 1 октября, доля просроченных кредитов в розничном портфеле банка выросла за месяц с 17,7% до 25%, что стало рекордом по банковскому сектору как в абсолютном, так и в относительном выражении (рост на 3,06 млрд рублей, или 41%). По системе в целом, по данным ЦБ, рост составил 3,6%.

Помимо решения вопроса о непосредственной задолженности «Связного» ОНЭКСИМу необходимо будет договориться с тремя остальными кредиторами: Сбербанком, Промсвязьбанком и Московским Кредитным Банком. В Промсвязьбанке сказали, что ситуация с заемщиком достаточно серьезная и банк ведет переговоры с ним. В Московском Кредитном Банке — что не могут обсуждать действующих клиентов. Сбербанк и Максим Ноготков отказались от комментариев. Глава компании ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов не отвечал вчера по мобильному телефону.