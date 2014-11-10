Президент России Владимир Путин заявил, что власти принимают меры для стабилизации курса рубля, сохраняется возможность валютных интервенций. «Наши финансовые власти принимают необходимые меры (для стабилизации курса рубля. — Прим. ред.), — заявил он на деловом саммите АТЭС. — Центральный банк страны продолжает политику таргетирования инфляции и будет делать это дальше».

Спекулятивные прыжки курса рубля скоро должны прекратиться, они не связаны с фундаментальными экономическими факторами, считает Путин.

Он также заверил, что в России не будет ограничиваться движение капитала. «Мы не собираемся вводить ограничения на движение капитала», — заявил он на саммите АТЭС.

Президент отметил, что российские власти уделяют большое внимание формированию благоприятной деловой среды и внедрению лучших практик по работе с инвесторами на региональном и муниципальном уровне.

«Главное — что позитивные изменения отмечают сами предприниматели и инвесторы, в том числе иностранные», — добавил Путин. Он напомнил, что по сравнению с 2010 годом Россия в два раза улучшила свои позиции в известном рейтинге Doing Business.

Президент подчеркнул, что для привлечения инвесторов и снижения их рисков, а также софинансирования проектов будут использоваться институты развития, часть резервов, накопленных в суверенных фондах. Также будет совершенствоваться доступ к кредитным ресурсам.

По словам Путина, завершается разработка механизма проектного финансирования, рассчитанного на поддержку крупных долгосрочных проектов. «В следующем году предбанковское финансирование предприятий будет вести такая новая структура, как Фонд развития промышленности», — заявил он.