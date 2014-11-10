Экономика РФ будет стабильна даже при сохранении цены нефти в 2015—2017 годах на уровне 80 долларов за баррель и взаимных санкций, при любом сценарии внешних условий инструменты ЦБ позволяют добиться замедления инфляции до 6—6,5% в 2015 году и 4—4,6% к концу 2017-го, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, комментируя опубликованные в понедельник «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016—2017 годов».

Базовый сценарий денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016—2017 годов предполагает, что цена на нефть вернется на уровень 95 долларов за баррель в 2015 году с последующей корректировкой до 92 долларов к 2017 году.

Банк России также рассмотрел еще четыре сценария, которые отличаются комбинацией предположений относительно траектории цен на нефть и длительности действия санкций. Самый жесткий вариант прогнозирует снижение цены на нефть до 80 долларов за баррель и сохранение ее на этом уровне до конца 2017 года. При этом предполагается сохранение санкций против РФ до конца прогнозного периода.