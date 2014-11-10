Центральный банк принял решение отказаться от регулярных валютных интервенций в размере 350 млн долларов в день и намерен осуществлять интервенции в объемах, необходимых, чтобы сбить ажиотажный спрос на валюту, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы приняли решение отказаться от регулярных валютных интервенций, которые мы проводили по 350 миллионов долларов в день, если курс оказывался ниже установленной границы. Вместо этого мы будем выходить на валютный рынок с интервенциями в любой момент и в тех объемах, которые необходимы, чтобы сбить ажиотажный спекулятивный спрос», — сказала она.

Кроме того, ЦБ ограничит предоставление рублевой ликвидности, потому что, по словам Набиуллиной, «она используется не только для финансирования экономики, но и для игры на валютном рынке».

Об ограничении валютных интервенций до 350 млн долларов в день ЦБ сообщил в среду, 5 ноября. Эти изменения должны были повысить гибкость курсообразования рубля, способствовать достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке, а также препятствовать формированию предпосылок для спекулятивных стратегий против рубля.