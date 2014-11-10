Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие свои комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».

В октябре лучшим был признан отзыв о Промсвязьбанке «Платил, платил да не выплатил» о том, как банк резко меняет отношение к клиенту, когда тот переходит из категории потенциальных заемщиков в категорию заемщиков: «50 дней ожидания, 11 визитов в офисы банка, несчетное количество телефонных звонков с одной лишь целью — понять, за что были уплачены 30 тысяч рублей».

Автор под ником mosarbeiten награждается специальным призом Банки.ру — Apple iPad3. Также он получает антивирусную программу ESET NOD32 . Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!