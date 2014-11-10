Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие свои комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».
В октябре лучшим был признан отзыв о Промсвязьбанке «Платил, платил да не выплатил» о том, как банк резко меняет отношение к клиенту, когда тот переходит из категории потенциальных заемщиков в категорию заемщиков: «50 дней ожидания, 11 визитов в офисы банка, несчетное количество телефонных звонков с одной лишь целью — понять, за что были уплачены 30 тысяч рублей».
Автор под ником mosarbeiten награждается специальным призом Банки.ру — Apple iPad3. Также он получает антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевыми направлениями работы традиционно являются кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. В середине января 2018 года Минфин официально объявил о создании на базе Промсвязьбанка опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. С марта 2018 года владельцем почти 100% акций Промсвязьбанка выступало АСВ. В мае 2018 года почти 100% акций банка были переданы в государственную казну.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 1 694,09 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 130,74 млрд, кредитный портфель — 760,41 млрд, обязательства перед населением — 287,31 млрд.