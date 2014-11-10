ЦБ установил официальные курсы валют на 11 ноября. Курс доллара упал на 1,98 рубля, составив 45,8926 рубля (47,8774 рубля на 10 ноября). Курс евро — на 2,07 рубля до 57,2418 рубля (59,3153 рубля на 10 ноября).

ЦБ сегодня официально объявил о свободном плавании рубля, отказавшись и от операционного коридора бивалютной корзины, и от регулярных интервенций. «И хотя участники рынка были готовы к этому еще 31 октября, потребовались три дополнительные сумасшедшие торговые сессии для того, чтобы регулятор разделил эту точку зрения, отказавшись «рубить хвост по частям», — отмечает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев. — За постпраздничную неделю бивалютная корзина выросла более чем на 10%, поставив под угрозу финансовую стабильность. Ни для кого не секрет, что игра против рубля подогревалась идеей перехода к свободному курсообразованию последнего и уходом ЦБ с рынка. Теперь же на факте события стоит ждать фиксации прибыли спекулянтами. Курс доллара может вернуться в район 42 рублей. При этом главным фактором является стабилизация цен на нефть. До конференции ОПЕК (27 ноября) есть основания рассчитывать на это».

В следующем году мы вернемся на текущие уровни 45—46 рублей за доллар по причине более высокой инфляции, пик которой — 9—9,5% годовых — ожидается весной 2015 года, прогнозирует Клещев.

