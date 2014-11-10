Количество письменных обращений россиян к финансовому омбудсмену за помощью в разрешении споров с банками по кредитам увеличилось в октябре 2014 года по сравнению с сентябрем почти в 2,5 раза. Об этом порталу Банки.ру сообщил финомбудсмен, бывший депутат Госдумы Павел Медведев. По его словам, в десять раз выросло число просьб о помощи с реструктуризацией займа, причем «триггером» к этому стало ухудшение экономической и геополитической ситуации в РФ.

«Стало заметно больше обращений. Более чем в два раза стало больше обращений в октябре по отношению к сентябрю», — сказал Медведев, добавив, что в 2013 году такого количества обращений за помощью к омбудсмену не было.

Медведев рассказал, что сентябрь традиционно считается «глухим» месяцем, так как в начале осени граждане еще не успевают полностью влиться в будничный поток жизни после сезона летних отпусков. «В октябре обычно побольше обращений, но именно побольше, а в этом году чуть ли не в два с половиной раза их число выросло», — говорит финансовый омбудсмен.

По его мнению, недавние события в экономике России, а также на геополитической арене стали «последней каплей» для целого ряда закредитованных граждан. «Ухудшение (качества обслуживания долга. — Прим. ред.) началось еще в прошлом году, оно усиливалось, — уточняет Павел Медведев. — В первом полугодии 2014 года мы получили больше обращений, чем за весь прошлый год. В октябре просто ситуация значительно ухудшилась».

Омбудсмен также уточнил, что львиная доля октябрьских обращений граждан связана с просьбами о помощи в реструктуризации действующих кредитов: «В десять раз больше обращаются с просьбой реструктуризации, статистически это главная тема обращений».

По словам омбудсмена, достаточно часто удается помогать гражданам, которые взяли займы в двух-трех банках, но заемщикам с задолженностью перед пятью кредиторами помочь практически невозможно.

