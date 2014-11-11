Отток средств клиентов Связного Банка за один день составил почти 3 млрд рублей, сообщили РБК в пресс-службе банка. Таким образом вкладчики отреагировали на сообщение газеты «Коммерсант» о том, что основной владелец группы компаний «Связной» Максим Ноготков рискует потерять бизнес из-за долгов.

3 млрд рублей — это 6,6% средств населения и компаний. На 1 октября по данным оборотной ведомости в банке было 43,2 млрд рублей средств вкладчиков и 2,3 млрд рублей средств компаний. «Мы готовы и дальше исполнять обязательства перед клиентами в стандартном режиме», — сказал РБК представитель пресс-службы Связного Банка. Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможной санации банка: «Слухи о возможной санации банка беспочвенны и, видимо, распространяются теми, кому они могут быть выгодны».

По сведениям источников «Коммерсанта» бизнесмен получил уведомление о дефолте по долгу от одной из компаний, входящих в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Залогом по долгу выступал контрольный пакет акций кипрской Trellas Enterprises Limited, через которую Ноготков владеет своими активами. Этот бридж-кредит был получен Ноготковым, когда он вел переговоры с ОНЭКСИМом об объединении активов, сообщили РБК два источника, близких к ОНЭКСИМу.

Представители двух других кредиторов Связного Банка сказали РБК, что о дефолте не слышали, а по их кредитам компания платит исправно. Всего, по данным Forbes, чистый долг кипрской компании перед несколькими кредиторами год назад составлял около 560 млн долларов, еще 471 млн был должен ретейлер. Еще в числе основных кредиторов «Связного» сейчас Сбербанк, Промсвязьбанк, «Глобэкс», Московский Кредитный Банк. Источник издания, близкий к ОНЭКСИМу, говорит, что у «Связного» действительно достаточно операционных потоков, чтобы обслуживать кредиты, взятые на операционные компании, но их не хватает для погашения долга материнской компании.

Максим Ноготков отказался комментировать свои переговоры с инвесторами и кредиторами.

Между тем поставщики группы «Связной» потребовали предоплаты от ее сетевых магазинов — банки отказались кредитовать дистрибьюторов, поставляющих технику «Связному». Проблема с финансированием поставок «Связному» возникла, в частности, у Lenovo, сказал РБК вице-президент китайской компании в России Глеб Мишин.

Как сообщил РБК источник в компании — производителе техники, имеющей действующий контракт со «Связным», менеджеры нескольких поставщиков провели встречу с представителями «Связного», на которой предложили ретейлеру ввести предоплатную систему поставки техники и поинтересовались возможностью получить деньги за уже поставленный товар. «В «Связном» их успокаивали, говорили, что нет причин беспокоиться. Однако поставщиков эти слова не слишком убедили», – говорит собеседник. По словам другого источника издания, в понедельник ряд поставщиков обратился в «Связной» и потребовал вернуть деньги, «в магазинах «Связной» объявлены дополнительные скидки, группа стремится увеличить продажи, чтобы расплатиться с поставщиками». По его данным, последние полгода группа брала товарные кредиты напрямую у производителей.