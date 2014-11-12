Портал Банки.ру представляет рейтинг рублевых кредитов наличными, выдаваемых без залога и поручительства, личного страхования и комиссий в банках Москвы.

Согласно условиям рейтинга, предложения ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при сумме кредита 750 тыс. рублей и сроке пять лет. Продукты, условиями которых предусмотрены дополнительные расходы заемщика (платы, комиссии и т. д.), в отборе не участвовали.

По условиям рейтинга все продукты из топ-10 могут быть предоставлены клиентам «с улицы». Размер процентных ставок в рейтинге не учитывает надбавок и скидок за наличие действующих кредитов в других банках, наличия отрицательной или положительной кредитной истории, а также льготных ставок для специальных категорий: зарплатных и корпоративных клиентов, вкладчиков банка и пр.

Для того чтобы оформить заем на заданных условиях, заемщику необходимо подтвердить ежемесячный доход около 40 тыс. рублей в зависимости от требований конкретного банка. Ежемесячный платеж составит около 19—22 тыс. рублей.

На первом месте рейтинга находится кредит «Персональный» Райффайзенбанка со ставкой 18,9% годовых. Предложение банка действует с 1 ноября до конца декабря.

Вторую позицию занимает предложение «На любые цели» банка «Финсервис» под 21% годовых. На третьей строчке «Редкий кредит» Бинбанка, ставка по которому составляет 21,9% годовых.

Обзор составлен по данным официальных сайтов, а также кол-центров банков на 11 ноября 2014 года.