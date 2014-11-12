Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и НПФ «Благосостояние» достигли договоренности о переходе под их контроль примерно 90% ГК «Связной». Об этом сообщили в группе ОНЭКСИМ.

На днях стало известно , что одна из входящих в ОНЭКСИМ компаний направила владельцу ГК «Связной» Максиму Ноготкову уведомление о дефолте по долгу.

Как подчеркивается в сегодняшнем сообщении ОНЭКСИМа, в рамках сделки долговая нагрузка ГК «Связной» будет существенно сокращена.

«Я рад, что нам удалось найти решение в этой сложной ситуации», — заявил Ноготков.

По словам исполнительного директора НПФ «Благосостояние» Юрия Новожилова, новые акционеры «верят в будущее бизнеса «Связного» и намерены всячески его поддерживать».

В группу «Связной» входит сеть салонов сотовой связи, Связной Банк, онлайн-ретейлер Enter, сеть ювелирных салонов Pandora и другие компании.