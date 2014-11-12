Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и НПФ «Благосостояние» достигли договоренности о переходе под их контроль примерно 90% ГК «Связной». Об этом сообщили в группе ОНЭКСИМ.
На днях стало известно, что одна из входящих в ОНЭКСИМ компаний направила владельцу ГК «Связной» Максиму Ноготкову уведомление о дефолте по долгу.
Как подчеркивается в сегодняшнем сообщении ОНЭКСИМа, в рамках сделки долговая нагрузка ГК «Связной» будет существенно сокращена.
«Я рад, что нам удалось найти решение в этой сложной ситуации», — заявил Ноготков.
По словам исполнительного директора НПФ «Благосостояние» Юрия Новожилова, новые акционеры «верят в будущее бизнеса «Связного» и намерены всячески его поддерживать».
В группу «Связной» входит сеть салонов сотовой связи, Связной Банк, онлайн-ретейлер Enter, сеть ювелирных салонов Pandora и другие компании.На сообщения о том, что Максим Ноготков рискует потерять бизнес из-за долгов, вкладчики аффилированного Связного Банка, в котором Ноготков контролирует чуть меньше 89%, отреагировали выводом средств в объеме почти 3 млрд рублей.