Присоединение банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банка к Ханты-Мансийскому Банку завершилось. Об этом говорится в сообщении группы «Открытие».

Объединенная кредитная организация — Ханты-Мансийский Банк «Открытие» — будет развиваться в качестве универсального розничного финучреждения. Работать кредитная организация станет под двумя брендами: Ханты-Мансийский Банк (в регионах, где его узнаваемость исторически высока) и «Открытие» (на остальной территории России). Офисы Новосибирского Муниципального Банка будут работать под брендом «Открытие», став филиалом «Муниципальный».

Новая структура стала правопреемником присоединяемых организаций — все действующие обязательства банков сохраняют свою силу, подчеркивается в сообщении группы. Головной офис Ханты-Мансийского Банка «Открытие» будет располагаться в Москве.

Президентом, председателем совета директоров Ханты-Мансийского Банка «Открытие» стал Дмитрий Мизгулин (до объединения — президент и председатель правления Ханты-Мансийского Банка), председателем правления — Евгений Данкевич, занимавший пост предправления банка «Открытие». Позицию CEO заняла Елена Будник.

Как подчеркнул Данкевич, слова которого приводятся в пресс-релизе, в течение 2015 года произойдет интеграция IT-систем и бизнес-процессов, а региональная сеть будет приведена к единому формату. «Все это позволит нам обеспечить единые высокие стандарты обслуживания на всей территории России», — сказал он.

Банк России уведомил о начале процедуры реорганизации Ханты-Мансийского Банка в форме присоединения к нему банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банка в конце сентября. Решение о присоединении было принято на внеочередных общих собраниях акционеров кредитных организаций.