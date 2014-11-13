Достигнутые соглашения о переходе 100% контроля над ГК «Связной» бизнесмена Максима Ноготкова к группе ОНЭКСИМ и НПФ «Благосостояние» должны быть официально оформлены до 14 ноября, Связной Банк по условиям сделки может быть передан на санацию в «Ренессанс Кредит». Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, знакомый с деталями переговоров и ситуацией в группе «Связной».
«Связной Банк — на санацию, это без вариантов, об этом шел разговор еще вчера (12 ноября. — Прим. ред.) в АСВ (Агентство по страхованию вкладов. — Прим. ред.). До 14-го числа будут подписаны документы по сделке, — говорит источник Банки.ру. — Ретейлер «Связной», Enter и Связной Банк перейдут ОНЭКСИМу, и сразу после этого, видимо, начнутся работы с АСВ на тему санации банка. Я думаю, что санатором будет «Ренессанс Кредит» (входит в группу ОНЭКСИМ), если разрешат».
По словам собеседника Банки.ру, перевод Связного Банка на санацию в «Ренессанс Кредит» — одно из условий сделки, но АСВ может отклонить кандидатуру «Ренкреда» на роль санатора. «Если не разрешат, то тогда просто пойдет банкротство (Связного Банка. — Прим. ред.) либо санация уже под АСВ», — рассуждает источник, знакомый с деталями сделки и ситуацией в ГК «Связной».
Он отмечает, что санация Связного Банка — наиболее вероятный вариант развития событий, так как в кредитной организации практически полностью отсутствует капитал, кроме того, «банк работает в минус от 200 до 400 миллионов рублей каждый месяц». А просрочка по кредитам превышает 30% от величины активов.
Сама же сделка будет носить двухэтапный характер: ОНЭКСИМу и «Благосостоянию» достанутся 100% ГК «Связной», Enter и Связного Банка, 90% долей этих активов будет передано в холдинг Михаила Прохорова на безвозмездной основе, а 10% — за деньги при условии, что в ходе аудиторской проверки данных активов «не будет найдено каких-то удручающих моментов». По словам собеседника агентства, аудит Связного Банка уже проводили, в частности «Ренессанс Кредит» три месяца назад и ТКС Банк.
Источник Банки.ру отмечает, что ситуация в Связном Банке уже давно шла к санации, первые обсуждения этого вопроса с Ноготковым начались еще пару месяцев назад.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении потребительских кредитов, выпуске кредитных и дебетовых карт, привлечении средств граждан во вклады. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц. Контролирующим акционером банка является группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,50% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 174,25 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,03 млрд, кредитный портфель — 143,26 млрд, обязательства перед населением — 118,96 млрд.