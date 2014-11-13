Достигнутые соглашения о переходе 100% контроля над ГК «Связной» бизнесмена Максима Ноготкова к группе ОНЭКСИМ и НПФ «Благосостояние» должны быть официально оформлены до 14 ноября, Связной Банк по условиям сделки может быть передан на санацию в «Ренессанс Кредит». Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, знакомый с деталями переговоров и ситуацией в группе «Связной».

«Связной Банк — на санацию, это без вариантов, об этом шел разговор еще вчера (12 ноября. — Прим. ред.) в АСВ (Агентство по страхованию вкладов. — Прим. ред.). До 14-го числа будут подписаны документы по сделке, — говорит источник Банки.ру. — Ретейлер «Связной», Enter и Связной Банк перейдут ОНЭКСИМу, и сразу после этого, видимо, начнутся работы с АСВ на тему санации банка. Я думаю, что санатором будет «Ренессанс Кредит» (входит в группу ОНЭКСИМ), если разрешат».

По словам собеседника Банки.ру, перевод Связного Банка на санацию в «Ренессанс Кредит» — одно из условий сделки, но АСВ может отклонить кандидатуру «Ренкреда» на роль санатора. «Если не разрешат, то тогда просто пойдет банкротство (Связного Банка. — Прим. ред.) либо санация уже под АСВ», — рассуждает источник, знакомый с деталями сделки и ситуацией в ГК «Связной».

Он отмечает, что санация Связного Банка — наиболее вероятный вариант развития событий, так как в кредитной организации практически полностью отсутствует капитал, кроме того, «банк работает в минус от 200 до 400 миллионов рублей каждый месяц». А просрочка по кредитам превышает 30% от величины активов.

Сама же сделка будет носить двухэтапный характер: ОНЭКСИМу и «Благосостоянию» достанутся 100% ГК «Связной», Enter и Связного Банка, 90% долей этих активов будет передано в холдинг Михаила Прохорова на безвозмездной основе, а 10% — за деньги при условии, что в ходе аудиторской проверки данных активов «не будет найдено каких-то удручающих моментов». По словам собеседника агентства, аудит Связного Банка уже проводили, в частности «Ренессанс Кредит» три месяца назад и ТКС Банк.

Источник Банки.ру отмечает, что ситуация в Связном Банке уже давно шла к санации, первые обсуждения этого вопроса с Ноготковым начались еще пару месяцев назад.