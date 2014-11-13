ЦБ установил официальные курсы валют на 14 ноября. Курс доллара снизился на 21,5 копейки, составив 46,1233 рубля (46,3379 рубля на 13 ноября). Курс евро — на 43,4 копейки до 57,4235 рубля (57,8575 рубля на 13 ноября).

Волатильность рубля может усилиться, считает трейдер банка «Глобэкс» Артем Гитес. Рубль будет терять свои позиции, пока не нормализуется ситуация на энергетическом рынке и цена на нефть не начнет расти. Пока нефть марки Brent торгуется около 80 долларов за баррель, давление на рубль сохранится.

«Рубль продолжает искать равновесные уровни. Слабая нефть, упавшая до новых многолетних минимумов, обострившиеся геополитические спекуляции, обсуждение новых санкций на Западе — все это продолжит давить на рубль. Вместе с тем рынок ждет от ЦБ предоставления валютной ликвидности, что поддерживает рубль», — говорится в аналитическом отчете Нордеа Банка.

