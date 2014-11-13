НБ «Траст» повысил ставку по специальному вкладу «Максимальный» для посетителей портала Банки.ру. Увеличена ставка по рублевому депозиту — до 11,6% с 11,4%. В долларах средства по-прежнему привлекаются под 5%, в евро — под 4,5%.
Открыть вклад на эксклюзивных условиях можно до 30 ноября, предварительно получив промокод на Банки.ру.
Срок размещения средств — 181 день, минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро. Вклад предусматривает возможность пополнения в течение всего срока суммами от 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро. Частичное снятие не допускается.
Проценты выплачиваются по окончании срока депозита. При досрочном расторжении договора в период с 91-го по 180-й день проценты пересчитываются по льготной ставке: 7% в рублях, 3% в долларах и 2,5% в евро.
«В рейтинге вкладов российских банков, входящих в топ-50 по величине активов и предлагающих аналогичные условия, вклад «Максимальный» со ставкой 11,6% в рублях, 5% в долларах и 4,5% в евро занимает лидирующую позицию. По рынку среднесрочных вкладов такой показатель доходности — как в рублях, так и в валюте — превышает предельный уровень ставок в среднем на 2 процентных пункта», — резюмирует руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.
Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.
ПАО «Банк «Траст» — крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления с участием ЦБ. С 15 марта 2018 года функции временной администрации по управлению банком были полностью возложены на УК ФКБС. С 14 мая 2018 года более 99,9% акций банка принадлежит ЦБ РФ. В настоящий момент на базе банка формируется платформа по консолидации непрофильных активов (в том числе в рамках присоединения АО «Рост Банк»). В планах банка работа с проблемными и непрофильными активами, их последующая реализация с целью возврата части денежных средств.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 1 018,64 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -917,52 млрд, кредитный портфель — 642,57 млрд, обязательства перед населением — 6,42 млрд.