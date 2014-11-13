НБ «Траст» повысил ставку по специальному вкладу «Максимальный» для посетителей портала Банки.ру. Увеличена ставка по рублевому депозиту — до 11,6% с 11,4%. В долларах средства по-прежнему привлекаются под 5%, в евро — под 4,5%.

Открыть вклад на эксклюзивных условиях можно до 30 ноября, предварительно получив промокод на Банки.ру.

Срок размещения средств — 181 день, минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро. Вклад предусматривает возможность пополнения в течение всего срока суммами от 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро. Частичное снятие не допускается.

Проценты выплачиваются по окончании срока депозита. При досрочном расторжении договора в период с 91-го по 180-й день проценты пересчитываются по льготной ставке: 7% в рублях, 3% в долларах и 2,5% в евро.

«В рейтинге вкладов российских банков, входящих в топ-50 по величине активов и предлагающих аналогичные условия, вклад «Максимальный» со ставкой 11,6% в рублях, 5% в долларах и 4,5% в евро занимает лидирующую позицию. По рынку среднесрочных вкладов такой показатель доходности — как в рублях, так и в валюте — превышает предельный уровень ставок в среднем на 2 процентных пункта», — резюмирует руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

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