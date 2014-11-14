Банки.ру объявляет победителей розыгрыша «БанкЛото» за октябрь.



Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) из рубрики «Специальные предложения», которые помечены значком «Участник акции «БанкЛото». Каждый месяц разыгрываются 30 призов и один дополнительный специальный приз «Джокер» — все по 25 тыс. рублей.

Чтобы стать участником акции, нужно:

— быть гражданином РФ;

— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;

— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;

— открыть вклад в любом из отделений выбранного банка;

— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада на протяжении всего периода его действия в рамках сроков проведения акции. От одного банка можно зарегистрировать только один договор вклада.

Победителями розыгрыша за октябрь стали:

Джокер: Горячкин Дмитрий Викторович (Москва);

Афанасьев Вадим Валерьевич (Москва);

Балабуха Александр Васильевич (Новосибирск);

Бурмистрова Наталия Викторовна (Калининград);

Волобуев Эдуард Андреевич (Москва);

Гаврилов Юрий Иванович (Сибай);

Гарбар Юлия Сергеевна (Москва);

Дубинин Вячеслав Геннадьевич (Москва);

Занин Юрий Михайлович (Санкт-Петербург);

Зотов Александр Викторович (Москва);

Карташова Людмила Валентиновна (Москва);

Кондакова Ольга Валерьевна (Новосибирск);

Красавин Василий Константинович (Москва);

Крутохвостов Юрий Павлович (Москва);

Кулько Владимир Викторович (Белгород);

Леонидов Кирилл Николаевич (Курск);

Лукьянова Людмила Васильевна (Калининград);

Мельников Игорь Леонидович (Мурманск);

Миронкина Наталья Петровна (Москва);

Николаев Евгений Викторович (Тюмень);

Петрушина Ольга Васильевна (Москва);

Разуваева Ирина Олеговна (Москва);

Савинов Сергей Владимирович (Нижний Новгород);

Соловьев Дмитрий Владимирович (Москва);

Сухорепа Сергей Сергеевич (Москва);

Украинцева Елена Васильевна (Краснодар);

Фролов Петр Юрьевич (Краснодар);

Чернявский Игорь Александрович (Химки);

Шелаев Алексей Николаевич (Москва);

Шишкин Андрей Владимирович (Саратов);

Юнусов Артем Викторович (Москва).

Победители вправе продолжать участвовать в акции в рамках срока действия вклада. На пролонгированные договоры вкладов условия акции не распространяются. Если участник акции досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров.