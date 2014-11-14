Банки.ру объявляет победителей розыгрыша «БанкЛото» за октябрь.
Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) из рубрики «Специальные предложения», которые помечены значком «Участник акции «БанкЛото». Каждый месяц разыгрываются 30 призов и один дополнительный специальный приз «Джокер» — все по 25 тыс. рублей.
Чтобы стать участником акции, нужно:
— быть гражданином РФ;
— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;
— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;
— открыть вклад в любом из отделений выбранного банка;
— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада на протяжении всего периода его действия в рамках сроков проведения акции. От одного банка можно зарегистрировать только один договор вклада.
Победителями розыгрыша за октябрь стали:
Джокер: Горячкин Дмитрий Викторович (Москва);
Афанасьев Вадим Валерьевич (Москва);
Балабуха Александр Васильевич (Новосибирск);
Бурмистрова Наталия Викторовна (Калининград);
Волобуев Эдуард Андреевич (Москва);
Гаврилов Юрий Иванович (Сибай);
Гарбар Юлия Сергеевна (Москва);
Дубинин Вячеслав Геннадьевич (Москва);
Занин Юрий Михайлович (Санкт-Петербург);
Зотов Александр Викторович (Москва);
Карташова Людмила Валентиновна (Москва);
Кондакова Ольга Валерьевна (Новосибирск);
Красавин Василий Константинович (Москва);
Крутохвостов Юрий Павлович (Москва);
Кулько Владимир Викторович (Белгород);
Леонидов Кирилл Николаевич (Курск);
Лукьянова Людмила Васильевна (Калининград);
Мельников Игорь Леонидович (Мурманск);
Миронкина Наталья Петровна (Москва);
Николаев Евгений Викторович (Тюмень);
Петрушина Ольга Васильевна (Москва);
Разуваева Ирина Олеговна (Москва);
Савинов Сергей Владимирович (Нижний Новгород);
Соловьев Дмитрий Владимирович (Москва);
Сухорепа Сергей Сергеевич (Москва);
Украинцева Елена Васильевна (Краснодар);
Фролов Петр Юрьевич (Краснодар);
Чернявский Игорь Александрович (Химки);
Шелаев Алексей Николаевич (Москва);
Шишкин Андрей Владимирович (Саратов);
Юнусов Артем Викторович (Москва).
Победители вправе продолжать участвовать в акции в рамках срока действия вклада. На пролонгированные договоры вкладов условия акции не распространяются. Если участник акции досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров.Уведомление вкладчиков о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.