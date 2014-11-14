Связной Банк не вошел в периметр сделки с ОНЭКСИМом и НПФ «Благосостояние» и остается у основателя одноименной группы Максима Ноготкова. Банк «не являлся и не является предметом нашей сделки, в существующем виде он нам не нужен», заявил вчера «Ведомостям» исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов. «Акционером банка по-прежнему является Trellas (компания, через которую Ноготков владеет всем своим бизнесом. — Прим. ред.), а бенефициаром — Максим Ноготков», — подтвердил предправления Связного Банка Евгений Давыдович.

По данным «Ведомостей», Ноготков отказался обсуждать с ОНЭКСИМом и НПФ «Благосостояние» передачу им Связного Банка, сославшись на наличие «более интересных предложений от других инвесторов». Это владелец группы «Русский Стандарт» Рустам Тарико и совладелец ТКС Банка Олег Тиньков, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к участникам переговоров. Близкий к группе «Связной» источник газеты также знает о переговорах с Тиньковым. Если ЦБ примет решение о санации Связного Банка и объявит тендер, то ТКС Банку, сказал его представитель, интересно было бы поучаствовать. Представитель «Русского Стандарта» отказался от комментариев.

То, что Ноготков предпринимает попытки продать банк, утверждают и три источника РБК: два близких к ГК «Связной» и один из кредиторов. ОНЭКСИМ и НПФ «Благосостояние», которые на этой неделе договорились, что получат в счет долга Ноготкова 90% ГК «Связной», заняли выжидательную позицию по поводу банка, утверждают собеседники РБК. Покупать его без поддержки Центробанка ОНЭКСИМ и «Благосостояние» не собираются, говорят двое собеседников РБК. Ноготков за деньгами в ЦБ не обращался, «он принципиально не хочет идти за помощью регулятора», утверждает один из них.

Среди возможных покупателей Связного Банка источники РБК также называют Рустама Тарико и Олега Тинькова. По словам одного из собеседников издания, Тарико обещал Ноготкову 5 млрд рублей в капитал банка. Впрочем, РБК не удалось подтвердить эту информацию. Топ-менеджер ТКС Банка сказал РБК, что в сентябре банк проводил due diligence Связного Банка, но менеджмент пришел к выводу, что «покупать его без помощи ЦБ не имеет смысла». «Мы бы приобрели его в том случае, если бы государство приняло решение такую помощь оказать», — сказал он РБК.



Судьба банка должна «решаться отдельно» с участием ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорят собеседники «Ведомостей», близкие к обоим покупателям. По их мнению, банку не избежать санации, у него проблемы с качеством активов и капиталом. Представители ЦБ и АСВ отказались от комментариев, но человек, близкий к надзорному блоку Центробанка, заявил «Ведомостям»: «Проверки регуляторов в Связном Банке нет — это факт». Давыдович также категорически отрицает проведение в банке каких-либо проверок силами АСВ или ЦБ. «Вопросов от АСВ не поступало ни вчера, ни сегодня, — добавил он. — С регулятором мы на постоянной связи, в том числе из-за оттока средств вкладчиков, который начался на этой неделе, после появления новостей о возможной сделке». В понедельник и вторник вкладчики вывели из банка по 2 млрд рублей за день, в среду отток замедлился до 1 млрд рублей, вчера составил около 760 млн рублей, говорит Давыдович. Итого за четыре дня банк вернул вкладчикам более 5 млрд рублей (свыше 12% всех вкладов) и «перебоев не было», подчеркивает Давыдович.

Банк соблюдает все нормативы: показатель достаточности капитала на начало ноября составлял 10,45% (должно быть минимум 10%), а сейчас — 10,8%, указывает Давыдович. Капитал банка на начало октября равнялся 5,9 млрд рублей (РСБУ).

У банка проблемы с качеством активов, настаивает собеседник «Ведомостей», знакомый с сотрудником надзорного блока. Потребность в дорезервировании — около 6 млрд рублей, банку не хватит капитала, чтобы создать такие резервы, считает знакомый Ноготкова.

Давыдович отвечает, что в банке уже около года не было проверок ЦБ, «соответственно, никаких требований доначислить резервы не поступало». А акционер Ноготков по мере необходимости всегда поддерживал банк, напоминает предправления. Из материалов Связного Банка следует, что за все время Ноготков вложил в банк около 12 млрд рублей, в том числе в этом году 1,6 млрд.

Вчера на банковском рынке усилились слухи о возможной санации Связного Банка. «Анонимные заявления о том, что банк нуждается в санации, играют на руку тем, кто хотел бы снизить его стоимость до нуля», — сказал «Ведомостям» знакомый Ноготкова.

Русский Стандарт АО «Банк Русский Стандарт» — крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 363,54 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 46,97 млрд, кредитный портфель — 138,90 млрд, обязательства перед населением — 174,32 млрд.