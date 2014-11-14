ЦБ установил официальные курсы валют с 15 ноября. Курс доллара поднялся на 1,27 рубля, составив 47,392 рубля (46,1233 рубля на 14 ноября). Курс евро — на 1,56 рубля до 58,9793 (57,4235 рубля на 14 ноября).

Сегодня важнейшему фактору поддержки рубля, ценам на нефть, самим требуется поддержка со стороны стран ОПЕК, считает аналитик компании Exness Сергей Кочергин. Однако разногласия в организации, часть членов которой выступает за сохранение добычи нефти на прежнем уровне, а часть — против, вынуждают институциональных инвесторов в условиях ужесточения денежно-кредитной политики в США распродавать фьючерсы на «черное золото», отмечает он.

Между тем добыча нефти, например в тех же США, при цене нефти марки WTI 73 доллара за баррель скоро станет убыточной. По мнению аналитика, в следующем году цены на нефть в условиях постепенного ускорения темпов роста ВВП мировой экономики все же выйдут в диапазон 90—95 долларов за баррель Brent.

«В пятницу стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам в США. Если октябрьское значение показателя в месячном исчислении превысит 0,2%, доллар, вероятно, протестирует уровень в 48 рублей», — прогнозирует Кочергин.

Российская валюта в пятницу оказалась под серьезным давлением из-за резкого падения нефти. Пара USD/RUB выросла на 1,3% до 47,4, при этом общая волатильность была больше 2%, что выше наблюдаемого в последние несколько дней, указывает управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута.

Однако в целом, несмотря на высокую волатильность, российская валюта продолжает стабилизироваться на фоне спада паники, считает Магута. Выжидательная позиция по рублю может закончиться уже в понедельник, после саммита G20 в Австралии, который пройдет в ближайшие выходные, отмечает он.

Коррекция на валютном рынке, судя по всему, была временной: в пятницу утром на ММВБ доллар превысил отметку 47 рублей, а евро — 59 рублей. «При такой динамике цен на нефть сомневаться в том, что доллар будет стоить 50 рублей, а евро превысит 60 рублей, не стоит», — считает руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя.

