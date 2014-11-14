Ставка по вкладу «Ваш выбор» - самая высокая на рынке депозитов с аналогичными условиями

Банки.ру и Русславбанк под брендом Contact Банк запустили новое спецпредложение для посетителей портала.

Вклад «Ваш выбор» можно открыть с 14 по 30 ноября 2014 года, предварительно получив промокод на портале Банки.ру.

«По новому спецпредложению банк установил высокую ставку в размере 11,9%, которая вне зависимости от срока является самой высокой на рынке вкладов с аналогичными условиями, действующих в настоящий момент в российских банках», — подчеркивает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева, добавляя, что с учетом капитализации процентный доход достигает 12,57%.

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, сроки — от одного месяца до одного года. Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме в течение всего срока, частичное снятие не предусмотрено.

Проценты ежемесячно капитализируются. «При желании вкладчик может снимать суммы капитализированных процентов и использовать их по своему усмотрению», — уточняет Ушева. По истечении каждого полного месяца нахождения средств во вкладе можно досрочно расторгнуть договор без потери начисленных процентов.

Также вкладчикам вручается купон на получение серебряной подвески и бонусной карты участника клуба Sunlight с начислением 1 тыс. бонусных рублей. Подарки выдаются до 15 декабря 2014 года.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.