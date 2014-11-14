Олег Ганеев возглавит корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка — Sberbank CIB. Его кандидатура на пост руководителя была утверждена наблюдательным советом Сбербанка. На новую должность Ганеев переходит с позиции старшего вице-президента банка, в рамках которой он отвечал за развитие региональной сети.

Также Ганеев становится членом правления, заместителем председателя правления Сбербанка, говорится в релизе финучреждения.

Уточняется, что назначение еще должно быть согласовано Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ.

Соруководителем Sberbank CIB назначается член правления, старший вице-президент Сбербанка Александр Базаров. И он, и Ганеев будут подчиняться первому зампреду Сбербанка Максиму Полетаеву.

В релизе «Сбера» поясняется, что «Олег Ганеев будет отвечать в целом за деятельность Sberbank CIB, а также за следующие стратегические направления: управление эффективностью бизнес-процессов, выстраивание стандартов CIB, внедрение в сети системы продаж продуктов CIB, управление результативностью, в том числе дочерних компаний, государственные и муниципальные проекты и программы, качество сервиса и стандарты обслуживания клиентов, продуктовый менеджмент и другие направления работы».

«В зоне ответственности Александра Базарова будут формирование стратегии CIB в области клиентских отношений, удовлетворенность клиентов, отраслевые решения, структурирование сделок, сопровождение и мониторинг сделок, IBGM, в том числе продукты, обучение и сертификация кредитных менеджеров и кредитных специалистов», — уточняют в Сбербанке.