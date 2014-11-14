Олег Ганеев возглавит корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка — Sberbank CIB. Его кандидатура на пост руководителя была утверждена наблюдательным советом Сбербанка. На новую должность Ганеев переходит с позиции старшего вице-президента банка, в рамках которой он отвечал за развитие региональной сети.
Также Ганеев становится членом правления, заместителем председателя правления Сбербанка, говорится в релизе финучреждения.
Уточняется, что назначение еще должно быть согласовано Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ.
Соруководителем Sberbank CIB назначается член правления, старший вице-президент Сбербанка Александр Базаров. И он, и Ганеев будут подчиняться первому зампреду Сбербанка Максиму Полетаеву.
В релизе «Сбера» поясняется, что «Олег Ганеев будет отвечать в целом за деятельность Sberbank CIB, а также за следующие стратегические направления: управление эффективностью бизнес-процессов, выстраивание стандартов CIB, внедрение в сети системы продаж продуктов CIB, управление результативностью, в том числе дочерних компаний, государственные и муниципальные проекты и программы, качество сервиса и стандарты обслуживания клиентов, продуктовый менеджмент и другие направления работы».
«В зоне ответственности Александра Базарова будут формирование стратегии CIB в области клиентских отношений, удовлетворенность клиентов, отраслевые решения, структурирование сделок, сопровождение и мониторинг сделок, IBGM, в том числе продукты, обучение и сертификация кредитных менеджеров и кредитных специалистов», — уточняют в Сбербанке.Развитие корпоративно-инвестиционного бизнеса является одной из главных целей «Стратегии-2018», подчеркнул, комментируя назначения, глава Сбербанка Герман Греф.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 28 133,77 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 260,56 млрд, кредитный портфель — 18 589,56 млрд, обязательства перед населением — 12 829,91 млрд.