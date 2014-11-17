Совладелец Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрей Вдовин решил «встать за штурвал» в трудное для финсектора время

Совет директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка рекомендовал главу совета Андрея Вдовина на должность председателя правления кредитной организации. Как следует из сообщения банка, размещенного на его сайте на прошлой неделе, официальное назначение состоится после согласования кандидатуры с Центробанком РФ.

Вдовин является одним из основных бенефициаров банка и входит в его совет директоров на протяжении десяти лет, напомнили в АТБ. Решение совладельца «возглавить правление Азиатско-Тихоокеанского Банка в непростое для банковского сектора время связано с желанием оперативно принимать стратегические и тактические решения для успешного развития бизнеса», поясняется в релизе кредитной организации.

«Сегодня АТБ является одним из приоритетных бизнесов для мажоритарных акционеров; в наших планах не только удержать позиции банка в непростой для финансовых структур период времени, но и создать новые решения и продукты для клиентов. Именно поэтому я принял решение возглавить банк», — комментирует сам Вдовин.

Андрей Вдовин родился в 1971 году в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы, кредит и денежное обращение». Стаж в банковской сфере превышает 25 лет. В разное время Вдовин занимал посты председателя правления Экспобанка, М2М Прайвет Банка, был членом совета директоров Барклайс Банка.

В настоящее время Вдовин помимо совета директоров АТБ входит в совет М2М Прайвет Банка, страховой компании «Гелиос-Резерв», компании «Городской супермаркет» (сеть супермаркетов «Азбука вкуса»), а также занимает пост президента Ассоциации гольфа России и должность главного редактора журнала Spears's Russia.