Сбербанк и ВТБ могут лишиться функции расчетных центров для Visa и MasterCard. В результате антисанкционной реформы российской национальной платежной системы крупнейшие игроки Visa и MasterCard могут перевести под контроль Центробанка не только процессинг и клиринг, как изначально планировалось, но и расчеты, сообщили источники «Коммерсанта». В Банке России отрицать информацию не стали.

Обсуждаемый сейчас проект трехстороннего соглашения международных платежных систем (МПС), Национальной системы платежных карт (НСПК) и Банка России предусматривает, что МПС будут выступать операторами, НСПК — выполнять функции процессинга и клиринга, а ЦБ — проводить расчеты между банками — участниками систем, «то есть выступать расчетным банком для МПС», говорят собеседники «Коммерсанта». Такая конфигурация означает, что из игры на этом рынке выходят крупнейшие российские госбанки — Сбербанк и ВТБ, являющиеся сейчас расчетными центрами в России для MasterCard и Visa соответственно. Инициатива ЦБ может лишить эти два госбанка части бесплатных пассивов и затянуть срок проведения самой реформы, поскольку потребует перенастройки IT-систем банков – участников МПС, указывает «Коммерсант».

Интересно, что российское законодательство не регулирует вопрос о том, какие структуры могут быть расчетными центрами МПС. Поправки в закон «О национальной платежной системе» регламентируют лишь вопрос о платежном и клиринговом центрах МПС, указывают эксперты. Между тем речь идет о достаточно крупных суммах в виде остатков на счетах банков — участников международных платежных систем, которые в описанном варианте взаимодействия будут выведены из Сбербанка и ВТБ, отмечает предправления НП «НПС» Алма Обаева. «Нигде не написано, что Банк России должен быть еще и расчетным банком для МПС», — говорит она. «Автоматически из поправок к закону это не следует»,— согласен и председатель совета директоров платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов.

Это идея ЦБ, пока вопрос обсуждается, окончательного решения нет, указывают источники «Коммерсанта». Но, по их словам, при заинтересованности регулятора в реализации именно такого сценария, которая появилась уже при новом руководстве платежного блока регулятора (летом его возглавила в ранге зампреда Банка России выходец из Росбанка Ольга Скоробогатова), вероятность смены расчетных банков Visa и MasterCard очень высока.

Официально в международных платежных системах этот вопрос не комментируют. Впрочем, источники газеты указывают, что МПС не готовы вступать в противоречия с Банком России. Более того, в какой-то мере передача функций расчетного банка Центробанку даже облегчит МПС работу в России в условиях санкций. «Если бы санкции в отношении госбанков оказались такими же жесткими, как в отношении СМП Банка и банка «Россия», Visa и MasterCard не смогли бы общаться со своими расчетными банками, направлять им распоряжения о проведении расчетов между своими участниками, и приостановились бы операции вообще по всем картам МПС в стране», — говорит один из источников издания.

Официально объем средств, размещенных в расчетных банках Visa и MasterCard банками — прямыми участниками этих МПС, не раскрывается. По оценкам участников рынка, таковых у Visa порядка 80 игроков, у MasterCard — около 100 (через них с МПС работают остальные банки — аффилированные члены Visa и MasterCard). Объем средств на счетах в расчетных банках МПС опрошенные «Коммерсантом» эксперты оценивают с большим разбросом: от нескольких сотен миллионов долларов до 1 млрд на каждого. Учитывая масштаб бизнеса Сбербанка и ВТБ, замдиректора группы «Рейтинги финансовых институтов» S&P Сергей Вороненко считает, что на их позицию по ликвидности утрата этих средств не повлияет. Но «любая потеря бесплатных, а в данном случае еще и стабильных пассивов не позитивна, особенно в условиях дефицита ликвидности», отметил он.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов , а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 28 133,77 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 260,56 млрд, кредитный портфель — 18 589,56 млрд, обязательства перед населением — 12 829,91 млрд.