ЦБ установил официальные курсы валют на 19 ноября. Курс доллара снизился на 35,3 копейки, составив 46,9797 рубля (47,3329 рубля на 18 ноября). Курс евро потерял 66,3 копейки и достиг 58,6448 рубля (59,3081 рубля на 18 ноября).

Спрос на проведенном в понедельник аукционе годового валютного РЕПО оказался низким, и это дает рынку важный сигнал: острой нехватки валютной ликвидности нет, что является хорошим сигналом, считает аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко. «Да, нефть тянет рубль вниз, но фактор валютной ликвидности уходит на второй план. В этом свете ожидания ЦБ стабилизации курса рубля до конца года выглядят вполне реальными, — считает Савченко. — Далее на неделе выплаты НДС и продажи валюты экспортерами могут несколько поддержать рубль. Доллару будет сложнее расти прежними темпами, он может продолжать торговаться ниже 48 рублей».