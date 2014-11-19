На форуме ОНФ Путин дал понять, что налоги могут зафиксировать: «Над чем точно надо подумать — и я постараюсь отразить это в послании — это стабильность налоговой системы»

Президент Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 4 декабря, сообщили источники «Ведомостей». По словам одного из собеседников газеты, близкого к кремлевской администрации, «упор в послании президент сделает на экономику». «Президент может заявить о моратории на повышение налогов для бизнеса на несколько лет и дополнительных условиях государственной поддержки сельского хозяйства», — сказал он, напомнив о неоднократных просьбах бизнеса ослабить налоговое давление на предпринимателей.

Об этом предупредил во вторник на форуме ОНФ и сам Путин: «Над чем точно надо подумать — и я постараюсь отразить это в послании — это стабильность налоговой системы». В послании, очевидно, будут слова, которых так ждет бизнес-сообщество, заявил «Ведомостям» после форума президент «Деловой России» Алексей Репик: «Президент четко дал понять, что выступает за стабильность и неувеличение налоговой нагрузки на бизнес. Налоги могут зафиксировать».

По мнению других собеседников «Ведомостей», в послании президент, как обычно, расскажет о приоритетах экономической и социальной политики, но акцент будет на международные аспекты. Человек, близкий к Кремлю, объясняет акцент на международную повестку в послании так: спрос на эту тему со стороны избирателя существует и его необходимо удовлетворить. Большая речь Путина на Валдайском клубе, по словам источника, никак не отрицает необходимости вновь обратиться к теме: «Это не просто будет в послании — это будет ключевым тезисом. А что предъявить? Падающий рубль? Нужно создавать контекст, в котором падающий рубль — это часть чего-то такого большого и позитивного».

Итоговая пресс-конференция, на которой президент традиционно ответит на вопросы российских и иностранных СМИ, намечена на 18 декабря. Текст послания может быть готов через неделю, сообщил «Ведомостям» близкий к администрации президента источник: правительство еще не представило окончательные предложения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о дате послания будет объявлено, когда придет время.