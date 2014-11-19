Банки.ру оценил ипотечные программы на покупку квартир в Москве на вторичном рынке

Российский ипотечный рынок переживает не лучшие времена: в условиях сокращения источников фондирования и существенного повышения его стоимости банки вынуждены активно повышать процентные ставки. Сравнивая текущий рейтинг и аналогичный, составленный по тем же параметрам в июне 2014 года, можно заметить, что лидеры изменились, крупнейшие ипотечные банки уже не занимают верхние строчки, а процентные ставки выросли. Следует ожидать дальнейшего повышения стоимости ипотечных кредитов до конца 2014 года и в начале следующего.

В рейтинге принимали участие ипотечные программы на покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости под залог приобретаемого жилья в банках, зарегистрированных в Москве. К сравнению принимались ипотечные кредиты со следующими условиями: срок — 25 лет, стоимость приобретаемой недвижимости — 9 млн рублей, сумма кредита — 7,65 млн, первоначальный взнос — 1,35 млн рублей либо 15% оценочной стоимости жилья.

Ипотечные кредиты были ранжированы по величине процентной ставки, актуальной при заданных параметрах для работников по найму, полностью подтверждающих свой доход справками по форме 2-НДФЛ, а также приобретающих комплексное ипотечное страхование (личное, титульное и имущественное). Не учитывались льготные условия, действующие для определенных групп заемщиков: молодых семей, работников бюджетной сферы, клиентов партнерских агентств недвижимости и др.

Первое место в рейтинге занимает кредитный продукт Локо-Банка «Локо-Ипотека-ИЦБ» с процентной ставкой 12,5% годовых. На втором месте в топ-10 — акция «Стандарт — Стесненные условия не для вас!» Абсолют Банка со ставкой кредитования 12,9% годовых. И замыкает тройку лидеров кредит «Вторичная недвижимость» банка «Балтика» с процентной ставкой 13,5% годовых.

Обязательным расходом по сделке является оценка предмета залога — в среднем 5—10 тыс. рублей. При оформлении ипотеки от ВТБ 24 оценка проходит за счет средств банка.

В качестве справочной информации в таблице приведен приблизительный размер ежемесячного аннуитетного платежа. Для более точных расчетов следует обращаться непосредственно в банк.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и колл-центров банков на 17 ноября 2014 года.