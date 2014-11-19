В пресс-центре Банки.ру 26 ноября пройдет круглый стол «Рубль: есть ли жизнь после сорока?».

Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки.ру и Национального рейтингового агентства под общим названием «Вся правда о банках». Цель проекта — создать площадку для обсуждения самых острых проблем банковского бизнеса.

Рубль устойчиво падает с начала года, и дна пока не видно. С начала 2014 года национальная валюта подешевела к доллару на треть. Все это происходит на фоне падения цен на нефть. ЦБ уже снизил объем интервенций на валютном рынке и перешел к режиму плавающего валютного курса. Для того чтобы успокоить ситуацию на валютном рынке, регулятор ввел сделки РЕПО в иностранной валюте, а Минфин приступил к проведению депозитных аукционов с размещением валютных средств на счетах банков. Но высокая волатильность рубля по-прежнему держит в напряжении финансовый рынок. В этой ситуации на первый план выходит вопрос о влиянии валютных рисков на деятельность банков: давление на прибыль, источники для пополнения ресурсной базы, управление валютной ликвидностью и т. д.

В ходе круглого стола эксперты обсудят следующие вопросы:

Перспективы рубля по отношению к бивалютной корзине до конца года.

Как отразится режим свободного плавания на котировках национальной валюты?

Какие еще меры должны предпринять ЦБ и Минфин для стабилизации ситуации на валютном рынке?

Как повлияют курсовые скачки на возможность банков привлекать валютные кредиты?

Каковы возможности банков по управлению собственной валютной ликвидностью в текущей ситуации?

Клиентские кредитные портфели банков в валюте — чем банки хеджируют риски?

Участие в круглом столе подтвердили:

председатель совета директоров ИГ «Русские фонды» Сергей Васильев;

профессор, доктор экономических наук заведующий кафедрой РАНХиГС Константин Корищенко;

руководитель казначейства МДМ Банка Вадим Кораблин;

управляющий директор UFG Private Equity Иван Литвинцев.

Модераторами круглого стола выступят главный редактор ИА «Банки.ру» Наталья Романова и генеральный директор НРА Виктор Четвериков.

К участию в дискуссии приглашаются представители банков, аналитики, экономисты и представители СМИ.

Вопросы спикерам можно прислать на адрес: pressа@banki.ru.

Адрес пресс-центра Банки.ру: Гамсоновский пер., д. 2, стр. 3. Начало — в 11:00.

Аккредитация — по e-mail: pressa@banki.ru и по телефону: (495) 739-5255, доб. 442.