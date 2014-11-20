Visa хочет получить право использовать собственный операционный и клиринговый центр и при этом не платить взнос в том случае, если НСПК не даст гарантий бесперебойности и надежности обслуживания

Международная платежная система Visa просит оставить ей свободу ценообразования и возможность пользоваться собственными мощностями. Это основные условия, при которых она согласна продолжить работу в России, следует из письма главы российского офиса Visa Эндрю Торре зампреду ЦБ Ольге Скоробогатовой и гендиректору Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимиру Комлеву, имеющегося в распоряжении РБК .

Торре пишет, что с пониманием относится к желанию ЦБ наладить сотрудничество с Visa в рамках закона, согласно которому международные платежные системы должны обрабатывать трансакции внутри России через НСПК. Но при этом Торре предлагает ряд условий этого сотрудничества и продолжения своей работы в России. Так, Visa хочет сохранить за собой право устанавливать тарифы и иные виды платы за различные услуги, которые компания оказывает в России. Сейчас, согласно закону, НСПК должна установить свою тарифную политику, на решения по тарифам платежных систем она не влияет, но те должны уведомлять ее при каждом повышении цен на свои услуги за 120 дней.

Visa хочет, чтобы НСПК оказывала ей услуги на тех же условиях, что и другим платежным системам. В то же время Торре просит, чтобы у Visa было право использовать собственный операционный и клиринговый центр и при этом не платить взнос в том случае, если НСПК не будет гарантировать системе бесперебойность и надежность обслуживания. По закону Visa должна перевести обработку платежного трафика в НСПК до 31 марта 2015 года или заплатить гарантийный взнос.

В письме Visa заявляет о том, что не намерена на своих пластиковых картах размещать знаки или логотипы иных платежных систем, то есть осуществлять кобейджинг. Сейчас закон предусматривает, что на картах национально значимых систем должно быть графическое изображение рубля, также НСПК вправе выпускать кобейджинговые карты с другими платежными системами. «Судя по формулировке, Visa не исключает кобейджинга, но говорит о том, что договариваться об этом надо на коммерческих условиях», — считает председатель совета директоров платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов.

По его мнению, в целом выдвинутые условия разумны и выполнимы. «Если ЦБ не сможет обеспечить бесперебойность проведения платежей, то вполне разумно оставить для платежной системы возможность воспользоваться «родными» мощностями, — говорит Смирнов. — Тарификация Visa — это также коммерческое право платежной системы: по логике ЦБ не может влиять на ее предложения банкам».

Visa на запрос РБК не ответила. Директор по взаимодействию с органами государственной власти MasterCard Europe в России Алексей Малиновский сказал РБК, что платежная система писем в ЦБ с предложениями условий работы в России не направляла. «Выдвигать регулятору какие-либо условия после того, как закон начал действовать, мы не считаем конструктивным», — уточнил он.

Пресс-служба ЦБ сообщила РБК, что Банк России своевременно ответил на обращение платежной системы Visa, разъяснив отдельные нормы законодательства. РБК также удалось получить копию письма ЦБ, направленного в адрес Торре. В нем регулятор не отвечает на конкретные предложения платежной системы, указывая лишь, что Visa ничего не мешает продолжать свою деятельность в качестве оператора платежной системы, одновременно являясь участником системы НСПК. Дальнейшие вопросы ЦБ предлагает обсуждать в рамках специально созданных рабочих групп.